Karen Kokeshi, fidanzata Rovazzi/ “Prima di conoscere Fabio ero istinto puro”

Karen Kokeshi e Rovazzi ecco come si sono conosciuti

Karen Kokeshi è la fidanzata di Fabio Rovazzi, il cantante di “Andiamo a comandare”. Karen Rebecca Casiraghi, questo il suo vero nome, è legata al cantante da diverso tempo e si sono conosciuti proprio grazie ai social. A rivelarlo in una intervista è stato proprio Fabio Rovazzi che ha rivelato: “ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei: non ci siamo più separati”.

Rovazzi "Lite con Fedez? È molto malfidato"/ "Mio nonno morto per Covid... disumano"

I due stanno insieme dal 2019: due anni d’amore ed entrambi facevano parte dell’agenzia Newtopia fondata da Fedez e J Ax. La Kokeshi è una youtuber affermata e ha una grandissima passione per i tatuaggi che le adornano buona parte del corpo. Non solo, tra i suoi segni di riconoscimento ci sono anche i capelli che di volta in volta cambia di colore a seconda del suo umore.

Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti "La mia felicità"/ Nel video salviamo il mondo!

Karen Kokeshi su Rovazzi: “Stargli accanto mi arricchisce e mi confonde”

L’amore tra Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi è scattato dopo un pò, ma Rovazzi è follemente innamorato al punto di dichiarare: “stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso. Quando siamo in mezzo a tanta gente, invece di guardarmi attorno cerco lei. E quando la trovo sto bene. È una donna pazzesca, di rara ironia. Mi ha dato serenità e grandi orizzonti”. Dello stesso pensiero la youtuber che, rivelando qualche dettaglio in più sulla sua vita, ha detto: “da bambina ero di una timidezza esorbitante, tanto da essere presa in giro costantemente. Ho sofferto il bullismo per questo e, per un desiderio di riscatto e di rivincita, ho iniziato ad avere un canale YouTube nel quale riversare idee, pensieri e provocazioni”.

Fabio Rovazzi ft Eros Ramazzotti video "La mia felicità"/ "Torno con una bomba"

Poi l’incontro con Fabio Rovazzi l’ha cambiata in meglio: “prima di conoscere Fabio ero istinto puro, ora penso di più prima di agire. Per osmosi sto acquisendo il senso di responsabilità che lui ha nei confronti della gente che lo segue. Stargli accanto mi arricchisce e mi confonde. Ogni giorno mi fa scoprire una professione, una passione che vorrei approfondire: lui è poliedrico, ha mille interessi, è infaticabile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA