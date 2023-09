Fabio Rovazzi: “Sono andato all’Area 51 e ho rischiato di morire”/ “I militari volevano spararmi e…”

Rovazzi e gli esordi di carriera: “Il mio successo? Lo stavo bloccando”

Fabio Rovazzi, ai microfoni di La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato degli esordi della sua carriera dal 2016, fino a Sanremo. Il cantante ha parlato di come ha creato il suo primo successo, il tormentone Andiamo a comandare.

“La mia carriera è iniziata per una questione di soldi perchè io stavo facendo il video maker e a un certo punto di questo periodo della mia vita arrivano questi due ragazzi, Merk e Kremont, che mi propongono di girargli due video musicali, ai tempi era davvero un’occasione importante. Allora io ebbi l’idea malsana di dirgli: “Fatemi una base, una strumentale, pagatemi con una canzone“. E quella canzone fu Andiamo a comandare ” afferma il videomaker: “La stavo bloccando perchè mi vergognavo” ammette.

E’ nota la passione per gli alieni da parte di Rovazzi che nello studio di La volta buona racconta il momento in cui ha fatto visita all’Area 51: “Un’estate sono andato all’Area 51 e ho rischiato di morire perchè i militari volano spararmi” ammette il videomaker.

“Sono andato ai cancelli e mi hanno detto: “Se non te ne vai entro 10 secondi ti spariamo” quindi sono andato via. L’ho fatto per goliardia però la cosa che mi fa più ridere che nonostante sia l’area più segreta al mondo se vai su Google Maps ti dà le indicazioni“. Fabio Rovazzi ha poi dichiarato: “Credo negli alieni? Non proprio, ma non possiamo essere soli nell’Universo”.

