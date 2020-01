Fabio Volo vs Salvini: “Sei uno str*nzo”/ “Citofona ai camorristi se hai le palle”

Fabio Volo si scaglia contro Matteo Salvini: il conduttore radiofonico ha attaccato il segretario federale della Lega per quanto accaduto ieri a Bologna. Nel corso di una visita al quartiere Pilastro, l’ex ministro dell’Interno ha citofonato all’abitazione di un tunisino accusato da alcuni residenti di essere uno spacciatore: «Pronto? Buonasera, ma è vero che lei spaccia?», le parole di Salvini che hanno sollevato una bufera sui social network. E nel corso dell’appuntamento odierno con Il Volo del Mattino, l’ex iena lo ha stroncato: «Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, str*nzo! Non andare da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str*nzo, sei solo uno str*nzo senza palle». E Fabio Volo ha poi rincarato la dose: «Fai lo splendido con i forti, non con i deboli!».

FABIO VOLO VS SALVINI: “SEI UNO STR*NZO SENZA PALLE”

Nel caos per aver dato della «tr*ia» ad Ariana Grande, Fabio Volo non ha usato mezzi termini per attaccare Matteo Salvini e non è di certo l’unico. Il gesto del segretario federale del Carroccio non è di certo passato inosservato e sui social network sono in tanti a criticare aspramente il suo operato. Netta la presa di posizione del Pd: «A Bologna si attacca ai citofoni ricercando presunti spacciatori. Uno sciacallo dei problemi. Un testimonial della barbarie. Un nemico dello stato di diritto. La vergogna di un Paese democratico e civile. Questo è Matteo Salvini». Così la viceministro all’Istruzione Anna Ascani: «Citofona per nascondere la sua candidata in Emilia-Romagna. Un gesto vergognoso che disonora il senatore Salvini. La lotta allo spaccio la fanno le forze dell’ordine e il sistema di giustizia. Salvini doveva farla da Ministro dell’Interno. Cosa che non ha fatto!».

