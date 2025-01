Fabiola Sciabbarrasi è la seconda moglie del cantautore Pino Daniele, e sabato 4 Gennaio verrà trasmesso il film sulla sua vita Pino Daniele – Il Tempo resterà. La storia tra i due era finita in malo modo con il cantautore che lasciò la donna per Amanda Bonini, ma anni dopo la donna ha più volte raccontato le sue difficoltà per dire addio a Pino, specialmente per le modalità in cui è accaduto tutto. Fabiola Sciabbarrasi è stata la seconda moglie del cantante e i due hanno avuto tre figli: Sara, Sofia e Francesco. La donna è rimasta molto legata a Pino Daniele e raccontandosi a Storie Italiane qualche tempo fa raccontò di quegli attimi concitati, come ha scoperto di quella drammatica morte, del 4 Gennaio 2015.

Nel corso di quella intervista Fabiola – come confermato anche a Chi – ha raccontato: “Recrimino che non abbiamo avuto il tempo di dirci delle cose in quei 12 mesi a distanza, non ci siamo chiesti scusa per i malintesi ne per dirci un’ultima volta ‘Mi manchi’ o ‘Ti amo’. Fabiola ricorda come ha saputo della sua morte e ovvero con la figlia Sofia che la chiamò per avvisarla del malore. In quell’occasione provò a tornare presto a Roma per stare almeno con i figli ma arrivò tardi.

Fabiola Sciabbarrasi, la nuova vita dopo la morte di Pino Daniele

Negli anni Fabiola Sciabbarrasi ha avuto diversi screzi con Amanda Bonini, specialmente per le modalità di soccorso a Pino in quegli ultimi attimi, modalità che non hanno mai convinto la sua famiglia: “C’è stata molta rabbia, è innegabile ma con il tempo ho capito che la rabbia per il dolore che siamo fatti va avanti. Recriminare ora non ha più senso”.

Fabiola ha scritto di lui nel libro ‘Resta l’amore intorno. La mia vita con Pino’ dove racconta dell’ultimo periodo della sua vita insieme al cantante napoletano. E lei ricorda: “I primi anni sono stata anestetizzata dal dolore e questo tornava ancora”. La donna ha raccontato che all’inizio faticava a sentire la sua musica, poi ha iniziato a farlo insieme ai suoi figli e questo gli ha dato coraggio.

Fabiola poi cita una frase che le è servita molto in questo periodo difficile della sua vita: “Il dolore si può trasformare in vita” e lei anche grazie a questo è riuscita ad andare avanti. Oggi lei è fidanzata con Luca Di Tolla, preparatore atletico e nutrizionista con il quale ormai si trova insieme dal lontano 2019.