Fabiola Sciabbarrasi chi è l’ex moglie di Pino Daniele e i figli Sara, Sofia, Francesco/ “Quando è morto..”

Questa sera la puntata di “Techetechetè” che ci apprestiamo a vedere su Rai 1 sarà dedicata interamente a Pino Daniele: già in passato il format Rai che pesca negli sterminati archivi di Viale Mazzini, tra amarcord e riscoperta di perle dal passato, aveva dedicato un appuntamento al cantautore e chitarrista partenopeo scomparso prematuramente nel 2015 a causa di un infarto a soli 59 anni. E, in attesa di scoprire come verrà ricordato questa sera Giuseppe Daniele, in arte Pino, scopriamo qualcosa di più sulla famiglia che ha lasciato e su Fabiola Sciabbarrasi, una delle donne più importanti della sua vita ma non certamente l’unica.

Come sappiamo, Pino Daniele è stato il papà di ben cinque figli, avuti in diversi periodi della sua vita e da due relazioni: come sappiamo, dopo essere stato sposato con Dorina Giangrande, che i fan di vecchia data ricorderanno apparire nei credits come corista in due album dell’artista originario di Napoli), Pino Daniele decise di divorziare da lei: alle spalle si lasciava non solamente una storia importante ma i suoi primi due figli, vale a dire Alessandro e Cristina. Chiusa la storia con la sua conterranea, per l’artista arrivò la svolta iniziando una relazione con Fabiola Sciabbarrasi che porterà all’altare in seconde nozze nel 1991 e da cui avrà altri tre figli, ovvero Sara, Sofia e infine Francesco.

FABIOLA SCIABBARRASI, SARA, SOFIA E FRANCESCO: CHI SONO L’EX E I FIGLI DI PINO DANIELE

Nonostante i due poi si siano lasciati -come è noto, nell’ultimo periodo della sua vita e fino alla sera della morte Daniele aveva avuto una relazione sentimentale con Amanda Bonini– forse è stata questa una delle storie più importanti per il diretto interessato: e non è un caso che alle due bambine nate dall’amore con Fabiola, il cantautore dedicò non uno ma ben due brani intitolati rispettivamente “Sara” e “Sofia sulle note”, contenuti rispettivamente negli album “Medina” e “Passi d’autore”. “I miei figli sono stati molto protettivi nei miei confronti” aveva raccontato alla stampa la Sciabbarrasi poco tempo dopo il funerale dell’ex marito, ancora nel pieno del caos emozionale e dell’ondata di affetto che li aveva investiti.

Parlando di Sara, Sofia e Francesco, mamma Fabiola aveva raccontato di come i suoi figli fossero improvvisamente cresciuti e aveva accennato pure al difficile momento in cui aveva dovuto rivelare al piccolo di casa che il papà era morto. “Non sapevo come dare la notizia a Francesco e gli ho detto ‘Papà si è addormentato. No, non si sveglia più, amore, adesso è diventato un angelo’ e lui mi rispose, tutto serio: ‘Va bene, mamma, ho capito che è morto, ma ora ci proteggerà dall’alto’…”. Insomma, a detta della donna, i tre figli hanno dovuto affrontare il dolore a modo loro: “E capisco che il loro umore dipende anche dal mio sguardo o dal mio sorriso, così sono io la prima a dover riprendere a vivere”.











