Fabri Fibra duetto con Emis Killa e Jake La Furia/ “Ho visto tanti chiacchieroni…”

Fabri Fibra torna alla musica e rivela dal profilo Instagram una nuova collaborazione con Emis Killa e Jake La Furia. A rompere il ghiaccio è stato proprio il rapper di “Fenomeno” che ha postato una foto in primo piano accompagnato da una lunga didascalia in cui spiega come è nato questo progetto a tre. “Il disco di Emis Killa e Jake La Furia si chiama 17 quindi già mi piace” – ha detto il rapper che ha poi lanciato una velata frecciata dicendo – “Spesso mi arrivano critiche da persone che parlano più di quanto ottengono. Ne ho visti tanti di chiacchieroni e ogni volta è sempre lo stesso film”. A parte i chiacchieroni, Fibra ha anticipato che ha scritto il ritornello del brano che dovrebbe essere anche il titolo dell’intero album. “Il ritornello che ho scritto per questo pezzo è dedicato a loro quindi grazie per l’ispirazione. Ringrazio @emis_killa e @thereallafuriaper avermi coinvolto in questo brano” – ha concluso il rapper tra gli “applausi” dei suoi fan.

Fabri Fibra feat con Emis Killa e Jake La Furia: i fan approvano

La notizia, infatti, di questa collaborazione a tre tra Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia è stata accolta benissimo dai fan del rapper che hanno commentato davvero entusiasti della cosa. “Non mi aspettavo questo feat e la cosa mi ha emozionato, vedere i miei rapper preferiti nello stesso disco, un disco così importante poi. Non vedo l’ora di ascoltarla. E spero di sentirla suonare live al più presto” – ha scritto un utente, mentre un altro ha incaricato la dose scrivendo: “se vedete i profili di Emis e Jake sul post di sparami salmo a messo like a entrambi, l’unico post a cui ha messo like, tempo fa aveva spoilerato che era in questo disco, vuol dire Emis e Jake feat Fibra e Salmo”. C’è chi poi ricorda la polemica di Salmo lanciata lo scorso anno sui social: “vista la storia uscita l’anno scorso sul profilo di Salmo era scontato che ci fosse in questo disco. Speriamo faccia una strofa degna dello spessore di questo disco”. Infine c’è chi non vede l’ora di ascoltare il brano inedito e l’intero album di inediti: “non vedo l’ora di ascoltare l’album sarà atomico”.

