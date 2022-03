Fabri Fibra, esce oggi nuovo album “Caos”/ “Ho detto tutto quello che volevo dire…”

A 20 anni dal primo album, Fabri Fibra torna con un nuovo lavoro discografico dal nome “Caos“. Non poteva scegliere titolo migliore in questo momento il rapper di Senigallia, ma in realtà si tratta di un disco a cui ha lavorato a lungo. L’artista lo ha spiegato sui social, raccontando di aver impiegato tre anni per scriverlo e selezionare “le giuste strumentali“. Un lavoro meticoloso partito anche da più lontano, cioè dall’ultimo disco che risale a cinque anni fa. Per questo ringrazia tutti i singoli giorni passati da allora: “Sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi“. Ne sono uscite 17 tracce con cui Fabri Fibra fa una specie di viaggio nel tempo, nei ricordi e appunto nel caos.

Un viaggio che però è lo spunto per guardare al futuro. Ma il nuovo album è anche una dichiarazione d’amore all’hip hop dell’artista 45enne, in cui emergono i suoi tratti distintivi. C’è il linguaggio schietto e sincero (“So che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire“), il rap old style con barre crude, ma anche quell’ironia dissacrante che lo ha reso famoso. Non manca profondità nello storytelling di Fabri Fibra, così come quelle tracce di pop da hit dell’estate, con un pizzico di elettronica e r&b.

FABRI FIBRA TORNA CON “CAOS”: IL SUO NUOVO INIZIO

Per il nuovo album “Caos” si è affidato a featuring molto interessanti, anche perché fanno parte di diversi ambiti musicali. Da Neffa a Rose Villain, passando per Maurizio Carucci degli Ex-Otago, Colapesce e Dimartino, Lazza e Madame, arrivando a Ketama126, Guè, Salmo, Marracash e Francesca Michielin. Proprio questa apertura alle collaborazioni colpisce, perché Fabri Fibra è riuscito a non snaturarsi né a snaturare coloro che lo affiancano.

L’uscita del nuovo disco sarà anche per Fabri Fibra l’occasione per ritrovare i suoi fan e quindi tornare sul palco. Infatti, è in programma il Caos Live Festival 2022, che lo porterà in giro per l’Italia. Si comincia il 9 luglio dal “Mengo Music Fest” di Arezzo per finire il 3 agosto a Catania con il “Sotto Il Vulcano Festival”. Ma è prima di tutto un nuovo inizio per il rapper, perché questo disco è targato Sony Music/Epic, a cui l’artista è passato dopo aver chiuso la sua collaborazione storica con Universal Music Italia.

Ecco i 17 brani contenuti in Caos

Intro

GoodFellas ft Rose Villain

Brutto Figlio Di

Sulla Giostra ft Neffa

Stelle ft Maurizio Carucci

Propaganda ft Colapesce e Dimartino

Caos ft Lazza e Madame

Pronti al peggio ft Ketama126

Fumo Erba

Demo nello stereo

El Diablo

Amici o Nemici

Cocaine ft Guè e Salmo

Noia ft Marracash

Nessuno

