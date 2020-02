Fabrizia De André/ Ha “tradito” la sorella? Francesca: “Con lei ho chiuso per sempre”

Fabrizia De André torna a Pomeriggio 5 e lo fa per parlare di sua sorella Francesca, con cui i rapporti ormai sono incrinati. In famiglia infatti è ancora guerra, nonostante i ripetuti appelli pubblici di Fabrizia per una riappacificazione. Francesca non perdona la sorella ed è sempre più convinta nel non voler riallacciare nuovamente i rapporti con lei. L’ex gieffina non ha apprezzato il modo in cui la sorella ha gestito la vicenda che ha visto protagonista Giorgio Tambellini, quella del presunto tradimento. Dopo la fine del reality show Francesca è infatti tornata tra le braccia dell’ex sostenendo di aver capito che non l’aveva mai tradita. Ora la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, ma Francesca De André ha deciso di tagliare i ponti con la sorella maggiore. «Biagio (D’Anelli, ndr) e Fabrizia hanno orchestrato il finto tradimento. Perché lo hanno fatto? Per avere visibilità: Biagio andava nel salotto di Barbara d’Urso a parlare di me», aveva dichiarato Francesca De André al settimanale “Mio”.

FABRIZIA DE ANDRÉ HA “TRADITO” LA SORELLA? FRANCESCA SVELA CHE…

Francesca De André ha anche insinuato che tra Biagio D’Anelli e la sorella Fabrizia potrebbe esserci stato qualcosa. «Una donna infatuata può arrivare anche a questo. Mettendo in dubbio la fedeltà di Giorgio mi hanno fatto molto male». L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che dopo la rottura con Gennaro Lillio ha rivisto Giorgio Tambellini, il quale gli ha portato le prove che avrebbero fatto chiarezza sulle cose. E quindi ora non si fida più della sorella Fabrizia: «Non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa». Di recente è andata a convivere col suo Giorgio, invece con la sua famiglia è ai ferri corti. «Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici». Ma Fabrizia De André si è arresa o vuole ancora lottare per recuperare il rapporto con la sorella? «Non voglio avere a che fare con lei», ha ribadito l’altra figlia di Cristiano De André, ma potrebbe non essere finita del tutto.

