FABRIZIO BALDASSARI, CHI È MARITO DI ALESSANDRA PIERELLI/ “Fatto tutto di fretta ma…”

Fabrizio Baldassari è il marito di Alessandra Pierelli, che ha parlato del loro amore a Verissimo. “Siamo sposati da 12 anni. Al matrimonio avevo il pancione, ero incinta di 7 mesi. Abbiamo fatto tutto in fretta, volevamo realizzare il nostro sogno e non abbiamo aspettato. È stata la gesta più giusta della mia vita, non me ne pento. Adesso va ancora meglio di prima. Siamo molto uniti, è la persona più importante della mia vita. Mi dà sicurezza e amore, con lui mi sento realizzata in tutto. È un po’ orso, non dà tante soddisfazioni, ma alla fine c’è sempre. È questa la cosa più importante”.

L’uomo ha stupito l’ex volto di Uomini e Donne con una lettera. “Lo sai che non amo fare queste cose, non ci riesco proprio. Volevo dirti però che sono fiero di averti nella mia vita, di te per come ti sei dedicata a noi in questi anni e per come hai superato gli ostacoli che hai incontrato e per la forza che hai avuto. Hai accantonato quello che amavi fare per noi, con tutto l’amore. Non te lo dico spesso, ma ti amo. Adesso goditi questo ritorno, fai ciò che ti rende felice. Io sono sempre al tuo fianco”, ha scritto. Lei è rimasta a bocca aperta: “Non me lo aspettavo, lui veramente parla poco. Io a volte mi arrabbio perché vorrei più parole e gesti romantici. Poi però mi stupisce per una lettera, per quando mi dice ‘partiamo’ oppure per tutti quei piccoli gesti di cura verso i nostri figli”. (agg. di Chiara Ferrara)

Alessandra Pierelli e la popolarità choc dopo Uomini e Donne

Fabrizio Baldassari è il marito di Alessandra Pierelli, ex volto noto del dating show Uomini e Donne. Tutti la ricorderanno per la storia d’amore con Costantino Vitagliano, nata nel 2004 negli studi televisivi di Canale 5. Una scelta che ha cambiato la sua vita regalandole una popolarità senza precedenti visto che Costantino è stato il primo tronista della storia del programma televisivo cult di Maria De Filippi. Una popolarità senza precedenti che ha avuto però delle conseguenze nella vita della giovane Alessandra che, ospite di Vieni da me, ha raccontato: “è stato t uno choc perchè all’improvviso tutti mi fermavano per una foto e un autugorafo. Gente che arrivava a casa con i pullman. Una volta organizzarono un pullman semplicemente per venirmi a salutare e darmi un bacio. La cosa strana era che mia madre, essendo una persona semplice, faceva entrare in casa tutti e quando tornavo mi ritrovavo a fare una serata in casa mia”.

Non solo, la Pierelli ricordando il suo momento di successo grazie a Uomini e Donne ha aggiunto: “è stato forte quel momento della mia vita e devo ringraziare i miei genitori perchè grazie a loro mi sono sempre ricordata da dove venivo e mi hanno dato la forza per superare quel grande momento di popolarità”.

Alessandra Pierelli e l’amore per il marito Fabrizio Baldassari

La vita di Alessandra Pierelli non è stata semplice dopo il boom di Uomini e Donne. Per fortuna la sua vita aveva in serbo una bellissima sorpresa: l’incontro con Fabrizio Baldassari, l’uomo della sua vita. Con lui, infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha costruito una bellissima famiglia. “E’ il papà dei miei figli, è l’uomo che ho deciso di sposare e che mi ha conquistata dopo un anno di corteggiamento. Un giorno ci siamo visti sotto casa mia per un caffè e lui mi ha detto: ‘ti porto via con me per cinque giorni durante i quali o ti innamorerai di me o sparirò dalla tua vita’” ha raccontato la Pierelli.

Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Liam e Daniel. “Sono la mia vita” – ha detto la Pierelli che non esclude la possibilità un giorno di allargare la famiglia – “se avessi la certezza che fosse femmina, anche subito”.











