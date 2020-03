Fabrizio Corona, compleanno in quarantena/ Non solo Nina Moric e Carlos, critiche web

Nelle passate ore Fabrizio Corona ha potuto festeggiare il suo compleanno, questa volta in compagnia dei suoi affetti più cari. Sono in tutto 46 le candeline sulla torta che ha potuto spegnere nonostante i festeggiamenti siano avvenuti in piena quarantena. Una quarantena che tuttavia non ha impedito all’ex re dei paparazzi di poterla trascorrere in compagnia dell’ex moglie Nina Moric e del figlio Carlos Maria avuto proprio dalla ex modella croata. Corona, ricordiamolo, si trova ancora agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Milano ma nonostante questo ha potuto riappropriarsi della sua vita privata riavvicinandosi non solo al figlio ma soprattutto all’ex moglie e condividendo con loro anche il suo ultimo compleanno. L’evento è stato condiviso dallo stesso Fabrizio sui social attraverso un video che lo vede in compagnia della Moric e del figlio. “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”, ha scritto nella didascalia che accompagna il breve video social.

FABRIZIO CORONA, COMPLEANNO IN QUARANTENA E POLEMICHE SOCIAL

Ad adombrare i festeggiamenti per il compleanno di Fabrizio Corona, però, sono state alcune polemiche sollevate sui social. Come fa notare Il Giornale, infatti, nel video pubblicato si vede l’ex re dei paparazzi insieme a Nina Moric ed al figlio mentre una quarta persona entra nell’inquadratura portando il dolce in tavola. Ci sarebbe poi qualcuno che riprende tutti loro ma pare che nella stanza ci fossero anche altre persone come emerso da alcuni video che sarebbero stati pubblicati da Corona sul suo profilo in cui si vedevano altre persone ma che poi sarebbero stati successivamente cancellati dopo la critiche diffuse. L’attenzione tuttavia sembra essere concentrata più sul riavvicinamento all’ex moglie con la quale Fabrizio sembra sereno e complice. Un riavvicinamento nel quale molto conta la presenza (e la felicità) del giovane Carlos, ormai un ragazzino, che fa da collante tra padre e madre. Corona da tempo si definisce cambiato e ogni giorno è un’occasione in più per dimostrarlo, a se stesso ed ai suoi affetti. Nina Moric, di contro, sembra aver ritrovato proprio in lui quel “porto sicuro” che cercava dopo la delusione per la fine della storia con Luigi Favoloso.





