Fabrizio Corona, dedica a Nina Moric/ “Mai esistita donna più bella”, pace tra ex?

Fabrizio Corona avrebbe gettato nuovamente l’ascia di guerra nei confronti della ex moglie Nina Moric, madre di suo figlio Carlos e lo ha dimostrato in queste ultime ore sul suo profilo Instagram attraverso alcune dediche social molto sentite. Nella giornata di oggi l’imprenditore ed ex re dei paparazzi ha postato un video tratto da Rai1 in cui una giovane Nina Moric era protagonista di una puntata di Carramba che sorpresa, lo storico show condotto dalla compianta Raffaella Carrà. La modella croata all’epoca era sposata da poco tempo con Fabrizio Corona e come confidato alla conduttrice non era ancora nei suoi pensieri la nascita di un figlio.

Fabrizio Corona prende casa a Roma?/ "Nuovo progetto nella ristorazione"

Corona, nel condividere il filmato sul suo profilo social ha voluto ribadire la bellezza unica della sua ex moglie commentando nella didascalia al video: “E’ mai esistita una donna più bella?”. In tanti, tra i commenti, hanno concordato con le sue parole, mentre altri hanno costatato come all’epoca del video, prima dell’intervento della chirurgia estetica, la Moric fosse di una bellezza invidiabile salvo poi “trasformarsi”.

Jessica Antonini Vs Fabrizio Corona "Deve ancora restituirmi mille euro"/ "È sparito"

FABRIZIO CORONA, IL VIDEO DI NINA MORIC: RITROVATA SERENITÀ?

Nel video postato da Fabrizio Corona, Nina Moric ospite di Raffaella Carrà aveva improvvisato un bellissimo balletto lasciando la conduttrice visibilmente stupita, pur ammettendo di non aver mai studiato danza. Poi, come da tradizione, era stata protagonista di una sorpresa, tipica del programma, incontrando la madre croata in studio e commuovendosi alla sua vista. “E’ la cosa più bella che mi sia mai successa”, aveva commentato. A proposito delle sorprese della vita, ieri Corona ha postato una foto che lo ritraeva insieme all’ex moglie alla quale ha dedicato nuove dolci parole lasciando intendere una ritrovata serenità.

Fabrizio Corona/ Chiesa “Selvaggia Lucarelli ha rischiato di farlo tornare in galera”

Dopo le liti e le accuse reciproche a mezzo stampa e tv, finalmente tra i due ex coniugi potrebbe essere nuovamente tornato il sereno. “Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”, ha scritto Fabrizio facendo una sorta di ‘mea culpa’ reciproco e pubblico ma che lascia ben sperare per il loro futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)





© RIPRODUZIONE RISERVATA