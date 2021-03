Fabrizio Corona deve tornare in carcere/ Si ferisce e pubblica foto choc su Instagram

Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Dopo l’udienza di lunedì scorso, in cui il pg Antonio Lamanna aveva chiesto la revoca dei domiciliari, è arrivata la decisione dei giudici della Sorveglianza di Milano nei confronti dell’ex fotografo dei vip. Una decisione frutto della violazione di due diffide e delle prescrizioni imposte dai domiciliari. Ora Fabrizio Corona rischia di restare a lungo in carcere, cioè fino al 17 settembre 2024, ma bisogna capire se vanno sottratti i nove mesi che per la difesa sono stati già scontati e altri abbuoni. Per questo, ci sarà una discussione davanti alla Cassazione il prossimo 18 marzo. Secondo i calcoli dei difensori dell’ex re dei paparazzi la pena potrebbe essere scontata a fine 2023. Dopo la decisione della Sorveglianza di Milano, l’avvocato Ivano Chiesa, che assiste Fabrizio Corona, ha annunciato, come riportato dall’AdnKronos: «Appena gliel’ho comunicato, si è ferito ai polsi».

Infatti, l’ex agente fotografico ha pubblicato su Instagram una foto col volto sporco di sangue in cui attacca i magistrati. «Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto».

FABRIZIO CORONA CHOC: “MI TAGLIO LA VITA”

Fabrizio Corona ha pubblicato poi nelle “stories” di Instagram foto e video choc in cui si vede il pavimento della sua casa di Milano pieno di sangue per le ferite che si è arrecato. «La mia vita sacrificherò per togliervi da quelle sedie. Chiedo, se no veramente mi taglio la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza e guardi gli atti», ha urlato in una di queste stories, come ricostruito da Fanpage. «Questo è solo l’inizio», ha poi minacciato. Inoltre, il legale dell’ex agente fotografico ha fatto sapere allo stesso sito che farà ricorso contro la decisione dei giudici. Intanto Fabrizio Corona è stato portato in ospedale a causa delle ferite, poi verrà trasferito direttamente in carcere. L’avvocato Ivano Chiesa, che assiste l’ex re dei paparazzi con Antonella Calcaterra, aveva riassunto così, secondo Leggo, la linea portata in tribunale: «Le violazioni, ammesso che esistano e per me non esistono, non sono tali da sopravanzare l’importanza del percorso di cura che sta seguendo, fatto di relazioni di esperti che sono tutte positive, un percorso che se venisse interrotto significherebbe buttare via il lavoro fatto finora».

