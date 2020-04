Fabrizio Corona di nuovo nei guai/ Invita allenatore a casa: diffida e “minaccia”

Fabrizio Corona finisce nuovamente nei guai. Questa mattina sono infatti diversi i siti di informazione online, in attesa di eventuale smentita, che raccontano di un fatto increscioso con protagonista l’ex re dei paparazzi. L’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez, avrebbe infatti ricevuto più volte nella sua abitazione di Milano, dove lo stesso sta scontando la detenzione domiciliare, il proprio personal trainer. Probabile ipotizzare che Fabrizio volesse mantenersi in forma fisicamente in questo periodo di quarantena, di conseguenza, avrebbe invitato più volte il suo allenatore di fiducia per fare esercizi. Ovviamente, viste le misure restrittive in corso, tutto ciò è vietato, e di conseguenza è partita la diffida nei confronti di Corona, e la multa verso il personal trainer. “Nei giorni scorsi – si legge in una nota diffusa dalla Questura di Milano sabato 4 aprile, pubblicata dall’edizione online de Il Giorno – è stato accertato che lo stesso, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ha più volte ricevuto il suo personal trainer”.

FABRIZIO CORONA DIFFIDATO: “GRAVI CONSEGUENZA SE NON RISPETTERA’ DISPOSIZIONI”

Per Fabrizio Corona, continua la nota, è scattata “una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste dagli ultimi provvedimenti governativi per contenere l’emergenza sanitaria in corso” e “il rispetto di tutte le regole attinenti alla sua detenzione domiciliare”. I giudici hanno quindi richiamato all’ordine il 46enne, che si trova agli arresti domiciliari, e che di conseguenza non può ricevere in casa l’allenatore, anche per le misure in vigore. Per quanto riguarda il personal trainer, questi “è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e, per questo, multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità”. La nota ricorda che, ancor di più dopo la diffida, Fabrizio è tenuto a rispettare le disposizioni “Pena più gravi conseguenze”.



