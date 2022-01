Fabrizio Corona ex di Giacomo Urtis?/ L’ex paparazzo: “Una barista mi ha detto che…”

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona sono stati davvero insieme? Questa è la domanda che in molti si pongono dopo la rivelazione shock fatta qualche giorno fa dal concorrente del GF Vip. Parlando con Barù e Sophie Codegoni, Giacomo aveva confessato: “Ero in aeroporto e vedo questo, lo riconosco da un braccio. Diciamo che è scattato proprio tutto subito. Lasciai la mia ragazza e mi attaccai subito a lui, che ai tempi era accompagnato. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi”. Dopo questa dichiarazione, Fabrizio Corona aveva pubblicato una storia su Instagram in cui appariva in compagnia di Giacomo e aveva scritto: “Unico, grande e solo amore mio. Però quello era un nostro segreto”.

Molti sono convinti però che il flirt tra Urtis e Corona non sia vero e che questa sia solo l’ennesima trovata del re dei Paparazzi per far parlare di lui. Questa tesi sarebbe avvalorata da una storia Instagram in cui Fabrizio Corona si è detto infastidito: “Ragazzi, ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì di Giacomo Urtis è vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia. Ma vaffanculo”. Non è chiaro se la storia sia vera anche perché Alfonso Signorini in puntata non ha nemmeno indagato sul flirt.

Dopo la rivelazione del triangolo amoroso tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, Nina Moric ha deciso di rompere il silenzio. La Moric si è tirata indietro mettendo in mezzo invece Belen Rodriguez: “Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona che stava già con Belen. Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”. Nina Moric ha così smentito le voci che la vedevano protagonista di un rapporto a tre con Urtis e Corona. La Moric senza peli sulla lingua ha poi aggiunto: “S*sso a tre? Io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio“.

Non si comprende come mai Urtis abbia parlato solo ora di questo rapporto, anche perché la Moric ha rivelato che quando stava con Corona, Urtis neanche lo conosceva: “Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo”, aveva raccontato a Dagospia.



