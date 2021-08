Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l’hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

Che Fabrizio Corona se la prenda con Fedez (o in generale con qualcuno) non è affatto una novità: che lo faccia però andando a difendere – seppur a modo suo – la Chiesa Cattolica, ecco questo è un punto sicuramente “insolito”. Come noto, dal Ddl Zan alla pedofilia, dall’eutanasia fino alle discussioni con diversi preti sui social, il marito di Chiara Ferragni non ha proprio in piena “simpatia” la Chiesa e il Vaticano e non lo nasconde praticamente mai dai testi delle sue canzoni fino ai temi delle sue battaglie sui diritti civili (e non) sui social.

Corona scrive a Nina Moric "Perdoniamo il male che ci siamo fatti"/ "Per Carlos"

Ecco che allora l’ex fotografo dei vip lo incalza con una story di Instagram che rinfocola la frecciatina lanciata già qualche giorno fa: «Questo sfigato è rimasto fermo ai tempi del liceo dove per tutto ce la si prendeva con la chiesa perché era molto antagonistica come cosa», postando una foto di Fedez. Per Corona la modalità di Fedez di attaccare tutto e tutti – come del resto fa lo stesso ex paparazzo milanese – è tutt’altro che positiva e rileva una ipocrisia di fondo.

Fabrizio Corona, sconto pena di 3 giorni/ “Avevo diritto a 4 mesi, la solita storia!”

CORONA ATTACCA, FEDEZ PER IL MOMENTO NON RISPONDE

Ancora Corona attacca, «Adesso siccome ha paura di tutto perché con Amazon non può fare quello, con Coca-Cola non puoi fare quello, con il fondo non puoi fare quello, che gli rimane? La Chiesa, tanto ormai è già morta, Cristo è morto si sa, è resuscitato a Pasqua». Ora, al netto delle considerazioni che si potrebbero fare (all’infinito) su cosa in realtà il Cristianesimo intenda per Chiesa – ovvero che non esiste una fede in Dio e in Gesù suo Figlio che non passi attraverso il corpo carnale (e anche peccatore, certo) della Chiesa sula terra – è il concetto che solleva Corona ad essere “bizzarro”: «Ma che rivoluzione è questa? Fa il fenomeno. Avete rotto il ca***. Attenzione Fedez, che adesso arriva il Codacons, sei un rivoluzionario… ma vai a fan****! Il CodaCrist gli farà causa!», conclude Corona non ricevendo per il momento alcuna risposta da parte di Fedez o della moglie Chiara Ferragni. Solo qualche giorno fa lo stesso ex fotografo attaccava così, «non è ironico che tipi così cantino e narrino che vengono dalla strada e poi abbiano la famiglia perfetta, la moglie perfetta, i figli perfetti, la bici, la mamma, la tavola apparecchiata… Ma che cos’è questo sogno borghese?». Insomma, Corona e Fedez non si amano, ma sul fronte “Chiesa” si consuma l’ultima fiondata contro il rapper: se poi pretendessimo anche una corretta e intelligente esegesi di cosa sia la Chiesa, ieri come oggi, e come non vi sia un “dualismo” tra la “sposa di Cristo” e Gesù stesso, ecco su quello ripassare per un’altra volta, please…

LEGGI ANCHE:

Corona "Fedez e Aurora Ramazzotti? Ecco perché li attacco"/ "Io e Belen eravamo veri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA