Fabrizio Corona, figlio Carlos “Fermarti? Devono ucciderti”/ “Totti e Ilary Blasi…”

Carlos Maria Corona scende in campo a difesa del padre Fabrizio dopo che il suo account Instagram è stato disabilitato. Il giovane, nato dal matrimonio tra l’ex re dei paparazzi e Nina Moric, ha pubblicato una serie di storie su Instagram per commentare quanto accaduto al padre. Dopo aver rivelato che Francesco Totti e Ilary Blasi “si tradiscono da anni“, Fabrizio Corona ha promesso nuove rivelazioni sull’affaire, ma poi il suo profilo è risultato irraggiungibile. Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Ivano Chiesa, che non ha avuto spiegazioni riguardo le cause della sospensione dell’account.

“Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu“, ha scritto Carlos Maria Corona riportando alcune delle ultime notizie che vedono coinvolto proprio il padre. Poi ha aggiunto: “Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione“.

Il figlio di Fabrizio Corona: “Lui tornerà come sempre…”

In un’altra storia Instagram, invece, Carlos Maria Corona ha pubblicato lo screen di quello che sembra essere il nuovo account del padre Fabrizio. “Ora sono ca**i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero“, ha aggiunto il figlio di Fabrizio Corona sui social. Come se non bastasse, ha pubblicato poi una foto di Francesco Totti e Ilary Blasi, aggiungendo l’emoticon delle corne sui volti di entrambi e taggando il nuovo account del padre. “Le mie verità tra poco qui“, ha annunciato in una storia Instagram successiva. Le ultime due, peraltro, sono state condivise anche dall’account social dell’Atena Agency. Ma proprio il fatto che Carlos Maria Corona mostri di vivere nel mito del padre ha sollevato diversi commenti sui social da parte di utenti che consigliano al 20enne di tenersi lontano dalle vicende che vedono coinvolto suo padre.

