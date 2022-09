Fabrizio Corona, l’avvocato “Totti e Ilary Blasi lo denunceranno”/ “Ma lui ha prove…”

“Instagram ha rotto le scatole“. Non usa giri di parole l’avvocato Ivano Chiesa riguardo la sospensione dell’account del suo assistito Fabrizio Corona. Il profilo è stato disabilitato senza che sia stato chiarito il motivo. “Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare“, ha dichiarato il legale nell’intervista rilasciata a Fanpage. Per il momento non ha provato a contattare nessuno del social. “Al massimo gli faccio causa. A distanza di 24 ore non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione“, ha aggiunto Chiesa, che parla di “atti di prepotenza non tollerabili“. Qualcuno ipotizza che vi sia un legame con le rivelazioni che stava facendo sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

A tal proposito il legale è fiducioso riguardo il fatto che Fabrizio Corona possa provare tutto quello che ha detto e scritto: “Mi fido di Fabrizio, lo conosco da 10 anni. Sa quello che fa“. In ogni caso, ritiene quasi scontata una reazione dell’ex attaccante della Roma e della conduttrice: “Tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo. Anche il fatto che poi censurino. Accade perché è Fabrizio? Non lo so, ma il sospetto mi viene“.

“FABRIZIO CORONA STARÀ VALUTANDO COSA FARE”

Lo stesso Fabrizio Corona è consapevole delle conseguenze delle sue dichiarazioni, quindi del rischio di essere denunciato per diffamazione. Neppure ciò però lo fermerebbe. “Penso proprio di sì, non credo si farà zittire senza reagire. È un uomo molto intelligente, starà valutando le scelte tattiche da fare. Ma che stia zitto dubito“, ha dichiarato l’avvocato Ivano Chiesa a Fanpage. Il legale conferma che la partecipazione del suo assistito alla vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi deriva da un fatto personale: “Certo. Mi ricordo quando la signora Ilary Blasi lo maltrattò e lo buttò fuori dalla trasmissione“.

Ora, dunque, per Fabrizio Corona è arrivato il momento di far valere le sue ragioni. “La volta scorsa ha lasciato perdere perché non era il momento, avevamo un sacco di problemi. Anche per quello mi diede molto fastidio. Molto facile prendersela con uno che è in grande difficoltà. Facile spegnere il microfono. Come Instagram“. Non ha invece svelato cosa c’era scritto nel messaggio ricevuto dal profilo di Francesco Totti, di cui l’ex re dei paparazzi ha pubblicato lo screen.











