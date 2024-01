Fabrizio Corona, scoop su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Torneranno insieme”/ “Ecco perché si riuniranno”

“Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno insieme”: Fabrizio Corona lancia lo scoop

Fabrizio Corona lancia una previsione sul ritorno di fiamma di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Non passa giorno, ormai, in cui non vengano fuori notizie e scoop relative all’ormai ex formata dalla conduttrice e l’ex calciatore. E se non parlando i diretti interessanti a parlare sono i presunti ex amanti come Cristiano Iovino o Flavia Vento oppure giornalisti e personaggi noti come Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, sul suo sito Dillinger News, è tornato a parlare dell’ex coppia dicendosi certo che entro cinque anni i due torneranno insieme per una serie di motivi.

“Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno insieme entro cinque anni” ha premesso Fabrizio Corona che poi ha aggiunto: “La storia tra Totti e Ilary Blasi non è ancora finita. Nei suoi occhi (di Ilary Blasi, ndr) vediamo un sogno. Un sogno, che è al tempo stesso una premonizione che vi faccio io: non escludo che entro i prossimi 5 anni la famiglia si possa riunire e amare nuovamente”. Sarà davvero così? Difficile crederlo alla luce del gossip più recente che vede l’ex calciatore felice al fianco di Noemi Bocchi e la conduttrice determinata a voltare pagina.

Fabrizio Corona non ha dubbi: “Totti e Ilary Blasi? non è ancora finita per diversi motivi”

Dopo un documentario su Netflix dal titolo Unica ed un romanzo intitolato Che Stupida, hanno lasciato di stucco tutti le parole che Ilary Blasi ha rivolto all’ex marito durante l’intervista a Verissimo dall’amica di lunga data Silvia Toffanin. La conduttrice dopo aver lanciato una frecciata a Francesco Totti ha confessato che per lui la porta di casa sarà sempre aperta e che in qualche modo saranno per sempre legati, soprattutto per il bene dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Ebbene Fabrizio Corona partendo da questo presupposto ha rivelato i motivi e perché Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno insieme.

Fabrizio Corona sul ritorno di fiamma tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha dichiarato: “Il motivo principale, quello tecnico, è che a breve ci sarà un noioso processo. Processo vede numerosi testimoni, legato alla causa della separazione e al mantenimento e alla divisione dei beni.” E dopo un excursus sulla loro turbolenta separazione ha aggiunto: “Ilary fa un invito virtuale a cena a Francesco, per tornare dalla sua vecchia famiglia e ritrovare a casa il suo posto a tavola, quello di sempre, con quella che è stata ed è tuttora la vera famiglia. Quella che lui ha dimenticato in un colpo solo, ma che Ilary non ha dimenticato. Come ho detto nello speciale pochi mesi fa, Ilary è ancora innamorata di Totti e lo sarà sempre. Solo che, come tutte le coppie separate di oggi, lei non lo riconosce più. Il vecchio Francesco non esiste più, il suo Francesco non esiste più. Di mezzo c’è una nuova compagna.”











