Ilary Blasi lancia una frecciata a Totti/ “Il mio libro? Lui non legge… forse comincerà adesso”

Ilary Blasi lancia una stoccata a Francesco Totti: ecco cosa è successo

Ilary Blasi è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo per presentare il suo nuovo libro, Che stupida, e parlare ancora una volta della fine del matrimonio con Francesco Totti: “Il titolo è provocatorio e sta ad indicare che “non me ne sono resa conto“. Ha dichiarato la conduttrice che si è lasciata andare all’ironia anche sull’ex marito.

CHI SONO CRISTIAN, CHANEL E ISABEL, FIGLI DI ILARY BLASI/ “All’inizio hanno sofferto la separazione, ora…"

Alla domanda di Silvia Toffanin: “Totti leggerà il tuo libro?“, Blasi ha risposto: “Lui che legge un libro? Silvia, dai… non lo so, forse comincerà adesso“. La conduttrice lancia, dunque, una stoccata all’ex marito ma nel contempo gli tende la mano: “L’ho sempre detto, per i miei figli e per Francesco la casa è sempre aperta“.

CRISTIANO IOVINO, PERCHE’ PARLA SOLO ORA DEL TRADIMENTO DI ILARY BLASI?/ Lei replica: “Non mi sorprende…”

Ilary Blasi replica alle dichiarazioni di Cristiano Iovino: le sue parole

Blasi, nel salotto di Verissimo, è entrata nel merito delle recenti dichiarazioni di Cristiano Iovino personal trainer con il quale la conduttrice avrebbe preso quel famoso caffè di cui parla nel documentario Unica. La conduttrice ha voluto dare la sua versione dei fatti sulla questione.

“Faccio una premessa, come ben sai c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, aggiungo purtroppo. Detto questo, mi viene da ridere: per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso anche perchè è stato citato da Francesco come tester, proprio a dicembre” ha affermato Ilary Blasi. La conduttrice ha poi concluso: “In ogni caso lo ringrazierò sempre, anche perchè come ha detto lui nell’intervista a settembre 2022 venne al Ronin a Milano, dopo l’annuncio di separazione. Venne alla festa di Graziella, la mia agente; mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente. Se gli ho creduto? Sì, ormai convivo con questi gossip…“.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il ‘caso’ dei Rolex/ Dal ricorso respinto alla definizione di proprietà comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA