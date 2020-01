Fabrizio Corona/ “Sono sempre stato un personaggio, ma oggi sono migliore”

Fabrizio Corona ha rotto il silenzio sui social pubblicando una vecchia foto su Instagram. Nello scatto si vede un Fabrizio d’annata con tanto di capello lungo e alle spalle c’è Maurizio Costanzo. L’ex paparazzo dei vip accompagna poi la foto con un lungo post datato 2006 in cui scrive: “Dicembre 2006 Maurizio Costanzo Show Uno contro tutti” facendo riferimento a quella partecipazione che lo vide scontrarsi da solo contro un parterre di ospiti. Ricordando quella serata, Corona scrive: “quel giorno è nato Corona. Fino a quel momento ero un imprenditore che aveva sposato la donna più bella e famosa d’Italia. Ero un giovane che insieme a 2 amici collaboratori in 8 anni aveva cambiato radicalmente il mondo del fotogiornalismo, della cronaca rosa e poi della cronaca nera”. Del resto proprio in quegli anni nasceva il fenomeno Corona con le paparazzate che finivano in pasta su tutti i giornali. Per questo motivo Corona sottolinea: “producevamo foto e contenuti editoriali per giornali, tv e politica. Era tutto legato alle foto: i giornali in generale, la televisione, i marchi di abbigliamento, la moda, la pubblicità, il marketing e persino la politica”.

Fabrizio Corona: “Oggi ho ancora tutto questo ma in modo migliore”

Erano i primi anni di quello che sarebbe poi diventato nel corso del tempo “l’impero Corona”. “Tutto girava a 360 gradi” – continua Fabrizio Corona su Instagram – “avevo deciso di combattere le mie accuse mettendoci la faccia in prima linea, diventando un personaggio ma non ne avevo bisogno, lo sono sempre stato senza bisogno di certificazione”. Sul finale poi Fabrizio scrive: “avevo fame, forza e determinazione e una grande dedizione. Sacrificavo tutto. Oggi ho ancora tutto questo ma in modo migliore, perchè sono migliore, ma resto e sarà sempre Fabrizio Corona”. Una riflessione sul passato che arriva poi al presente quella di Corona, che però viene interpretata in diverso modo dai suoi follower. C’è chi scrive: “fabrì mi fa piacere se mi presti na 200€. ti voglio bene” e chi, invece, gli da del poveraccio. Non mancano però commenti di protezione come quello di una utente che scrive: “Il cattivo gusto della gente sbeffeggiare giocando su cosa in passato è successo a Fabrizio non ha limiti alla dignità umana!Ma non vi fate schifo!Fabry pensa solo a non sbagliare di nuovo stai attento dove metti i piedi perché fuori è pieno di sciacalli”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA