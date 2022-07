Fabrizio Corona torna in comunità/ Psicologa “Suo sogno? Vivere col figlio negli Usa”

Fabrizio Corona torna in comunità: le sue parole

Il Tribunale di Sorveglianza ha detto stop ai domiciliari per Fabrizio Corona che ha fatto ritorno in comunità. Dopo anni ai domiciliari, sui social lo stesso Corona ha postato un video direttamente dalla comunità commentando: “Eccoci qua, siamo tornati. Dopo l’ultima scarcerazione sono stato qui due mesi chiuso in una stanza prima di tornare agli arresti domiciliari. ora che sono libero una volta a settimana vengo qui a fare volontariato”. Fabrizio ha ammesso di aver “imparato, perché sono maturato”, dando il via alla sua nuova avventura da persona nuova.

Fabrizio Corona è stato intervistato anche da Iceberg Lombardia: “Ci ho passato quattro mesi, 5 anni fa, per non dimenticare fa bene”, ha spiegato dalla comunità di Limbiate. Corona ha raccontato le sue nuove giornate: “Oggi mi sono rilassato, sono stato bene, per ritrovare un po’ la tranquillità e dare una mano”. L’ex re dei paparazzi ha svelato l’effetto che ha avuto nel tornare nella sua stanza: “Cose che voi umani non potete capire, sembra una cosa così ma viverla è un’altra cosa”. “Tra un anno e mezzo ho finito, mi vedrete a Los Angeles nei grandi cinema di tutto il mondo”, ha commentato augurandosi di terminare prima la sua pena. Ad intervenire anche il suo legale, l’avvocato Chiesa, che sulle prossime vicende giuridiche ha commentato: “Le cose gravi che Fabrizio ha dovuto affrontare le ha affrontate tutte e in gran parte vinte […] Fabrizio è un altro uomo, quindi problemi gravi non ce ne saranno mai più”.

La psicologa di Fabrizio Corona per la prima volta in tv

Per la prima volta la psicologa e psicoterapeuta di Fabrizio Corona, Silvia Fucci, è intervenuta in tv, in accordo con lo stesso paziente, nel corso della trasmissione Iceberg Lombardia. La professionista ha spiegato che lei e Fabrizio lavorano insieme da circa tre mesi: “Da quando abbiamo iniziato ci siamo visti non frequentemente sia per i suoi impegni ma anche perché non essendo io di Milano spesso ho difficoltà a venire”, ha spiegato. La psicologa ha aggiunto che i due si incontrano anche in giro per l’Italia, “perché se lui magari ha degli impegni giù da me, lo raggiungo e mi raggiunge quando finisce di lavorare, altrimenti compensiamo con delle videochiamate, una volta a settimana sempre”. La durata è di quasi un’ora ma “dipende quanto lui riesce ad essere attento e a seguire”.

In merito al ritorno in comunità, la psicologa Fucci ha ribadito come Fabrizio Corona fosse “molto provato nel rientrare nei luoghi dove è stato pressato tantissimo negli altri scorsi. In una comunità non sempre è facile”, ha commentato. Pur definendolo provato, la psicologa ha aggiunto che oggi è tornato con uno stato d’animo ed una forza diversi rispetto al passato “perché dei cambiamenti in Corona ci sono stati e si vedono”.

Il sogno di Fabrizio Corona svelato dalla sua psicologa

Fabrizio Corona ha ribadito di essere oggi una persona diversa rispetto al passato. La sua psicologa ha spiegato in cosa è cambiato concretamente: “Corona è stato ai domiciliari e rimanere in casa chiusi per tanti giorni e avere solo poche ore di libertà non è facile soprattutto per una persona che soffre di determinate patologie”. Si tratta, a detta della professionista, di “una costrizione che alimenta ancora di più la malattia, il disturbo e quindi il sintomo”. Oggi vive il cambiamento “perché è libero, prova a non sbagliare e ci sta riuscendo perché sono tante le tentazioni che lui vive e che riesce ad evitare”.

In merito alla dipendenza psicologica dai guadagni, la psicologa l’ha definita “un disturbo ossessivo compulsivo, lui ha la necessità di guadagnare sempre di più. Quando spende vuole recuperare quello che ha speso e la paura più grande che ha è di rimanere senza e questo fa parte di un disturbo borderline”. Parlando del disturbo narcisistico, la professionista ha parlato di un “disturbo serio”. Ma a che punto del suo percorso è Corona? “Qui non si parla di guarigione ma di un percorso che già sta facendo con gli psichiatri e gli psicologi e dal quale ha già avuto grossi miglioramenti. Spero di poter fare di più aiutando i colleghi”. In merito ai rapporti con la ex moglie Nina Moric, la psicologa ha spiegato che si sarebbero tranquillizzati ed ha aggiunto: “E’ un bravissimo papà e soprattutto cerca di proteggere sempre il figlio”. Il suo sogno? “Andarsene a vivere negli Usa con il figlio, vorrebbe fare un film sulla sua vita”, ha concluso la psicologa.

