Fabrizio Corona vs Ilary Blasi/ “Crisi con Totti? Nessun complotto, semplici corna!”

Fabrizio Corona si scaglia contro Ilary Blasi dopo l’intervista rilasciata da quest’ultima alla trasmissione di Rai Due “Belve”, condotta da Francesca Fagnani. Un’offensiva diretta, quella sferrata dall’ex re dei paparazzi, che ha deciso di fare ricorso alle stories del proprio profilo Instagram per dire la sua sulla questione del presunto tradimento di Francesco Totti, ex capitano della Roma, ai danni della conduttrice del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”. Più dettagliatamente, Corona ha pubblicato alcuni frammenti video della chiacchierata della Blasi con la Fagnani, riferendosi soprattutto al momento in cui l’ex letterina di “Passaparola” ha asserito di essere vittima assieme al marito di un complotto.

La stessa Francesca Fagnani ha domandato a Ilary Blasi se Fabrizio Corona potesse essere l’artefice dell’accaduto e la donna ha risposto dicendo di non esserselo domandata e di non esserselo neppure mai chiesto, visto che sarebbe inutile fare nomi senza avere la certezza di poter giungere alla verità. Corona, dal canto suo, non è però rimasto in silenzio e su Instagram ha pubblicato la seguente didascalia al filmato: “Un complotto? Semplici corna. Bella daje”. Una frecciata al vetriolo nei confronti di una delle coppie più invidiate d’Italia.

FABRIZIO CORONA ATTACCA ILARY BLASI: NON È LA PRIMA VOLTA…

Analizzando la frecciata di Fabrizio Corona a Ilary Blasi (e Francesco Totti), possiamo dire che non si tratta di un unicum nella storia del gossip e della televisione. Secondo Blasi, infatti, quando lei era incinta del primogenito Cristian, sarebbe stato proprio Fabrizio Corona a far uscire le voci di gossip circa una presunta relazione tra Totti e Flavia Vento.

Memorabile, nel 2018, lo scontro tra Blasi e Corona in diretta tv al Grande Fratello Vip, di cui era conduttrice in quel periodo. In tale circostanza, la donna lo sbugiardò e da quell’episodio l’astio e il rancore tra le parti non possono che essere aumentati, sino a riservare sporadici scambi dialettici e non come questo…

