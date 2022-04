Ilary Blasi: “Crisi con Francesco Totti? Complotto”/ “In caso di corna ci lasceremmo”

Ilary Blasi, conduttrice televisiva e moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, è intervenuta in qualità di ospite a “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani. La chiacchierata è subito cominciata con una breve autodescrizione della presentatrice de “L’Isola dei Famosi“, la quale ha detto: “Non sono romantica, sono un po’ fredda forse. Sono però anche leggera”. Il fatto di essere famosa “non mi ha mai interessato più di tanto. Anzi, la notorietà è il lato che mi piace di meno della mia professione. Fin da ragazzina sognavo di condurre programmi e reality e devo dire che sono stata fortunata a entrare nel mondo della televisione”.

In quel periodo “avevo fatto quasi tutti i provini che c’erano. Ogni volta non venivo scelta, ma a Passaparola andò bene. Credo che abbia colpito il mio sorriso”. Impossibile, poi, non parlare della recente fake news di gossip che ha coinvolto Ilary Blasi e il suo consorte, al quale è stata attribuita una relazione extraconiugale con la giovane Noemi Bocchi. Fagnani ha domandato: “Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”. Ilary ha risposto senza fare ricorso a mezzi termini: “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”.

ILARY BLASI: “IN CASO DI TRADIMENTO, IO E FRANCESCO TOTTI CI LASCEREMMO”

Non paga, Francesca Fagnani ha voluto domandare a Ilary Blasi se avesse abbinato un nome a quel complotto contro di lei e Francesco Totti, menzionando anche Fabrizio Corona. L’ex letterina ha detto di non averci pensato e che “tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”. Vi è una sola certezza: la storia d’amore tra lei e l’ex calciatore finirebbe in caso di tradimento, a prescindere da chi sia a tradire.

Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Belve”, Ilary Blasi è tornata sulla polemica nata nei giorni scorsi con Alfonso Signorini dopo la sua frase “da opinionista a conduttore è un attimo”, che effettivamente sottolineava l’ascesa del direttore del settimanale “Chi” all’interno del reality di Canale 5 che quest’anno è stato vinto da Jessica Selassié. Un’affermazione, ha puntualizzato Ilary, che di certo non voleva essere offensiva nei confronti di Signorini, ma che, anzi, era tesa a rivolgergli un complimento per il percorso fatto.

