Chi è il famoso coreografo Fabrizio Mainini? Si tratta di un personaggio celebre nel mondo della danza, nonchè uno dei ballerini più conosciuti in Italia. Sono sue molte delle coreografie che vediamo in televisione. Allo stesso tempo, Fabrizio Mainini è una persona molto riservata che non ha mai raccontato molto di sè stesso, piuttosto ha voluto esprimersi su come vede ad oggi il mondo del ballo e non ha risparmiato nessuno, nè gli artisti nè le televisioni odierne. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di scoprire di più su di lui.

Fabrizio Mainini è nato nel 1968 e passa la sua infanzia a Roma. Qui, sin da piccolo frequenta scuole di danza per poi diplomarsi alla famosa Accademia Nazionale della capitale. Il suo debutto arriva con Sanremo nel 1988 e da qui viene notato dai migliori per intraprendere poi una carriera sensazionale in tv. Infatti, arriva a lavorare per numerosi programmi, tra cui Buona Domenica e Domenica In. Successivamente inizia ad occuparsi delle coreografie di Tale e Quale Show diventando il responsabile del corpo di ballo.

Fabrizio Mainini, la compagna Daniela Crociani e i due figli: anche lei famosa ballerina!

Fabrizio Mainini ha lavorato anche per il programma di Made In Sud, mentre nel 2022 arriva a “Camper”, programma Rai 1. Decide intorno agli stessi anni di aprire una sua scuola di danza, per insegnare la disciplina ai suoi futuri studenti. Ma veniamo ora alla vita privata. Cosa si sa di Fabrizio Mainini? Il coreografo ha una compagna di nome Daniela Crociani, ma non si sa se i due siano sposati o solo fidanzati. Anche lei è una ballerina e coreografa e insieme vivono a Rapallo, in Liguria.

Fabrizio Mainini e Daniela Crociani hanno avuto due figli ma attualmente non si conosce il loro nome. Il famoso coreografo aveva rilasciato un intervista al sito Spettacolomusicasport, dove ha lanciato una critica al mondo della televisione, raccontando che ormai le reti non investono soldi sul balletto. “Ci troviamo a fare un accompagnamento del cantante di turno“, spiega. Questo demoralizza anche i ballerini stessi, che secondo Fabrizio Mainini oggi si sono un po’ adagiati: “Non tutti hanno una preparazione tecnica da poter sfruttare nello stile e nell’interpretazione“.

