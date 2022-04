Fabrizio Moro/ Esordio al cinema con ‘Ghiaccio’: “Storia di amicizia e rivalse ma…”

Nuovo appuntamento questa sera col Serale di “Amici” e solito cast di ospiti speciali nell’oramai storico talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: e dopo il successo prevedibile dei precedenti appuntamenti, con Nino Frassica oramai diventato uno degli ospiti ricorrenti con uno spazio tutto suo durante Amici Senior, la vera sorpresa della serata sarà la presenza di Fabrizio Moro che canterà per il pubblico e gli allievi del talent.

Fabrizio Moro: "'Pensa' mi ha cambiato la vita"/ "Ma per anni è stato un peso..."

Peraltro, per il 46enne artista romano si tratta di fatto di un gradito ritorno su quel proscenio che lo ha visto già protagonista nel passato, anche recente: e in attesa di scoprire quale pezzo canterà Moro nel Serale di “Amici” (anche se i bookies punterebbero su “Sei tu”, il brano presentato dal cantautore capitolino durante l’ultimo Festival di Sanremo: ma si accettano scommesse, e sorprese, a riguardo…), nell’ultima settimana Fabrizio Moro ha annunciato che questo weekend sarà ospite di Radio Subasio per svelare quali solo le canzoni che “contano” nella sua vita. L’appuntamento è per domenica sera alle 21.30 sulle frequenze dell’emittente radiofonica con una playlist di cinque brani confezionata per “Mi ritorni in mente”: un modo per conoscere meglio il 46enne e che vede Moro tornare a Radio Subasio dopo l’ospitata recente al “Music Club”.

Gianmarco Onestini "È già in crisi a La Pupa e il Secchione Show"/ D'Urso spoilera

FABRIZIO MORO, DOPO SANREMO L’ESORDIO COME REGISTA CON “GHIACCIO”

Intanto, di recente, il buon Fabrizio ha avuto modo di raccontarsi anche ad Andrea Delogu nel corso di “Tonica”, la trasmissione in onda su Rai 2. L’artista, fresco dell’esperienza festivaliera che ha visto la stessa Delogu coprire l’evento, si è soffermato ovviamente sui prossimi appuntamenti a livello professionale, ma sbottonandosi anche sul proprio privato. A partire dal nonno Dario, un boxeur che pare gli abbia trasmesso la passione per questa nobile arte: “Mi ricordo ancora che mi svegliava di notte per mostrarmi gli incontri che si svolgevano dall’altra parte dell’oceano a Los Angeles e New York…” ha raccontato, svelando che al nonno quasi sembrasse importargli poco che la mattina seguente il nipote dovesse svegliarsi per andare a scuola.

Sergio Friscia/ Da Squadra Antimafia a Striscia la notizia: carriera di soddisfazioni

Nel corso della chiacchierata con la conduttrice romagnola, Fabrizio Moro è tornato anche sulla sua partecipazione fortunata a Sanremo Young che lo vide trionfare col brano “Pensa”: una canzone, a detta del diretto interessato, che gli ha letteralmente cambiato la vita e gli ha dato anche la possibilità di continuare a fare come lavoro quella che era una passione. “Quando ho continuato a scrivere altre canzoni, quel pezzo ha cominciato a pesare molto nella mia mente perché non potevo replicare quel successo…” ha ammesso candidamente Moro, schiacciato dal peso della cosiddetta ‘seconda volta’ e che lui è riuscito a scrollarsi di dosso solo scrivendo altre hit del calibro di “Portami via”. Intanto per Moro di recente è anche arrivata la svolta, con l‘esordio dietro la macchina da presa: infatti è autore e co-regista di “Ghiaccio”, sua opera prima e che lui ha descritto come “una storia di amicizia, di rivalsa, di speranza, di cambiamenti ma soprattutto una storia d’amore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA