Fabrizio Prolli: “Vincitore di Amici 2024? Ecco chi sarà”/ Pronostico su Holden e Marisol prima della finale

Fabrizio Prolli rompe il silenzio sulla finale di Amici 2024: i pronostici sul vincitore

Chi vincerà Amici 2024? È questa, ormai, l’unica domanda che i fan del talent di Canale 5 si pongono in vista della finale prevista per sabato 18 maggio su Canale 5. Holden (tra i first-class nelle pagelle della semifinale), Petit, Mida, Sarah Toscano e i due ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono i concorrenti che hanno conquistato la finale e che si giocano sia il premio di categoria che quello assoluto. Ma chi, secondo i pronostici, può davvero essere il vincitore di Amici 2024?

L’ex coreografo e professionista nel cast di Amici Fabrizio Prolli ha fatto la sua previsione in un’intervista concessa a Fanpage. “Se dovessi scegliere, secondo me dovrebbe vincere Holden per il canto e Marisol per la danza”, ha esordito Prolli, rendendo subito chiari i suoi favoriti. Così ha aggiunto: “Trovo Holden centrato e maturo nel suo percorso professionale e musicale”. Per l’esperto inoltre Holden subirebbe il pregiudizio di essere un figlio d’arte: “però questo non vuol dire niente. È molto bravo.”

Fabrizio Prolli demolisce Mida e Sarah di Amici 2024

Parlando invece di Marisol Castellanos, Fabrizio Prolli ha detto: “trovo che sia pazzesca, perché è molto, molto, molto versatile.” Sul conto del competitor della ballerina, Dustin Taylor, a detta dell’intervistato presenta talento e professionalità, indubbiamente: “Ha ragione Alessandra Celentano a dire che sono delle eccellenze in quel contesto. Poi nel panorama mondiale c’è sempre qualcuno più bravo di noi.”

Il celebre coreografo, ex di Veronica Peparini, si è poi espresso anche sugli altri finalisti di Amici 2024. “Con Mida mi distraggo. Sarah Toscano ha poca personalità, Petit avrà successo”. Ma non é tutto, perché Fabrizio Prolli parla anche di Petit, con un giudizio che sembra quasi una stoccata all’allievo di Rudy Zerbi: “Quanto a Petit, sono convinto che stia cavalcando l’onda di questa moda del rap neomelodico, un po’ come Geolier e quindi sarà molto seguito e avrà successo.”

