FALO’ DI CONFRONTO ALESSIA E LINO A TEMPTATION ISLAND 2024/ Lui non si presenta e lei poi si sente male

Com’era prevedibile e come si aspettava anche Alessia, Lino non si è presentato al falò di confronto anticipato a Temptation Island 2024. Alessia non si presenta da sola ma accompagnata dall’amica Martina. Alessia e Lino hanno rispettivamente 30 e 29 anni e sono fidanzati da 4 anni. A scrivere al programma è lei perché non si fida del suo fidanzato e teme che la tradisca. Filippo Bisciglia a questo punto le dice che Lino ha voluto prendersi del tempo prima di rispondere ed alla fine ha scelto di non presentarsi al falò di confronto. Le reazioni di entrambi sono diversi, mentre Lino nel villaggio dei fidanzati dopo soli due giorni continua a flirtare con Maika e fare scherzi con gli altri fidanzati e le tentatrici.

Alessia scoppia a piangere delusa e amareggiata. Per Alessia però i video non sono finiti qui e dopo il mancato falò vedo altri video in cui Lino si apre e si confida con Maika ed elude i microfoni per non farsi sentire. “Non lo voglio vedere più, me ne voglio andare.” Convinta da Martina e Filippo vede anche gli altri due video: “Io sono quella che sono oggi, moscia per colpa dei suoi comportamenti, chiederò i falò uno dietro l’altro fino a quando non viene” Alessia si sente male ha un attacco d’ansia e scoppia di nuovo a piangere a consolarla c’è l’amica Martina.

Nel prima puntata di Temptation Island 2024 in onda questa sera, giovedì 27 giugno 2024, gli eventi sono precipitati ed una fidanzata ha già chiesto il falò di confronto. Alessia è profondamente turbata da ciò che ha visto il suo fidanzato Lino si è avvicinato con molte tentatrici nel villaggio delle fidanzate e subito dopo ci ha provato spudoratamente con la tentatrice Maika. Alessia dopo essere scoppiata a piangere a dirotto ed aver visto vari video sul comportamento del suo fidanzato ha fatto la sua scelta: ha chiesto il falò di confronto. In soli pochi giorni Lino sembra aver trovato una certa chimica e complicità con la tentatrice Maika. I due si sono sbilanciati anche sul senso di famiglia ed i valori in cui credono e lui ha lasciato intendere di essere disposto a lasciare Alessia per lei. Alessia a questo punto ha confessato: “Sta facendo troppo lo scemo e lo voglio bloccare. Lui sta dimostrando quello che io già sapevo. Non mi fido e lui doveva dimostrarmi che mi potevo fidare ma se n’è fregato.”

Nel dettaglio dopo l’ennesimo video visto nel pinnettu in cui il suo fidanzato Lino ci provava con Maika, Alessia è sbottata, è uscita fuori senza finire di vedere il video ed ha chiesto immediatamente il falò di confronto: “No no, me lo devono chiamare mo. Non voglio vedere più niente ve lo giuro mi basta quello me lo devono portare che gli devo spaccare la faccia. Non voglio vedere più niente, chiamatelo perché senno vado io ve lo dico.” E subito dopo ha aggiunto se non vuole venire io ci vado io.” “Lui mi sta dimostrando quello che io so e per stu scemo se ne può andare a fanc**o. È la melma a 29 anni ‘sta ucciso’ aggiungendo che l’ha fatta sempre passare per psicopatica quando aveva ragione a non fidarsi di lui. Tuttavia, Lino non ha accettato il falò di confronto e non si presenta.











