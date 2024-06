Alessia e Lino coppia di Temptation Island 2024: lui ci prova con la tentatrice Maika/ Lei scoppia a piangere

Alessia e Lino a Temptation Island 2024: lui si avvicina alle tentatrici

Temptation Island 2024 è appena iniziato e già non mancano i primi colpi di scena e i primi dissapori come quelli che hanno visto coinvolta la coppia formata da Lino e Alessia. Durante la clip di presentazione hanno rivelato qualcosa di loro ci Alessia, 30 anni, e il fidanzato Lino, hanno deciso di mettersi alla prova dopo 4 anni di fidanzamento, la ragazza sul fidanzato ha confessato: “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. E Lino non ha perso tempo per dimostrarle che aveva ragione.

Subito dopo lo sbarco sull’Is de Morails, e la divisione delle fidanzate dai fidanzati in due spiagge divise Lino ha iniziato a scherzare con le tentatrici e soprattutto si è avvicinato molto ad una tentatrice in particolare: Maika. Giocando sulla spiaggia con le tentatrici e gli altri fidanzati ha ‘scherzato’ con le ragazze. Nel pinnettu Alessia vedendo i video prima è rimasta sconvolta e senza parole e poi è scoppiata a piangere a dirotto.

Temptation Island 2024: Lino si avvicina alla tentatrice Maika e Alessia scoppia a piangere

Alessia e Lino di Temptation Island 2024 sono subito entrati in crisi. Il fidanzato parlando con Tony ha confessato: “Sono tutte molto carine, belle simpatiche e bone.” E poi scendendo nel dettaglio sulla tentatrice Maika ha aggiunto: “A me non piacciono le rosse ma non male… è una bella ragazza.” Sui social ovviamente molti utenti hanno attaccato Lino i commenti sono del tipo ‘non ho parole per descrivere Tony e Lino’ fino ai più cattivi: “Ma questi mostri di Lino e Tony sono davvero convinti di piacere…sono pagate per corteggiarvi” Nel frattempo Alessia ha pianto per tutto il tempo in cui ha visto i video.











