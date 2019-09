Fantacalcio Serie A/ Gol, assist e ammonizioni 3^ giornata: bonus e malus in pagella

In attesa del posticipo Torino Lecce, ci sono comunque già molti dati per chi gioca al Fantacalcio. La Serie A è tornata con nove partite della terza giornata e bisogna fare i conti con bonus e malus. In positivo spiccano naturalmente i quattro giocatori capaci di segnare una doppietta. Dries Mertens ha deciso l’anticipo di sabato del suo Napoli contro la Sampdoria, Luca Ceppitelli si è ritagliato una clamorosa domenica di gloria per un difensore con i due gol che hanno affondato il Parma al Tardini, più amare le doppiette di Alfredo Donnarumma in Brescia Bologna e Domenico Berardi in Roma Sassuolo, perché non hanno potuto evitare le sconfitte delle rispettive squadre, però restano belle soddisfazioni personali e naturalmente bonus di lusso per chi li ha schierati al Fantacalcio. In tal senso si merita una citazione anche Lorenzo Pellegrini, autore addirittura di tre assist sui quattro gol della Roma.

RISULTATI FANTACALCIO SERIE A: GOL E ASSIST

Napoli Sampdoria 2-0: Mertens (Di Lorenzo), Mertens (Llorente); Inter Udinese 1-0: Sensi (Godin); Genoa Atalanta 1-2: Muriel rig. (no assist), Criscito rig. (no assist), Zapata (De Roon); Brescia Bologna 3-4: Donnarumma (Romulo), Donnarumma (Mateju), Bani (Sansone), Cistana (Tonali), Palacio (Orsolini), aut. Sabelli, Orsolini (Palacio); Parma Cagliari 1-3: Ceppitelli (no assist), Ceppitelli (Cigarini), Barillà (Darmian), Simeone (no assist); Spal Lazio 2-1: Immobile rig. (no assist), Petagna (Tomovic), Kurtic (no assist); Roma Sassuolo 4-2: Cristante (Pellegrini), Dzeko (Kolarov), Mkhitaryan (Pellegrini), Kluivert (Pellegrini), Berardi (no assist), Berardi (Duncan); Verona Milan 0-1: Piatek rig. (no assist).

RISULTATI FANTACALCIO SERIE A: AMMONIZIONI ED ESPULSIONI

Fiorentina Juventus: ammoniti Caceres, Chiesa, Castrovilli, Pjanic, De Ligt, Bentancur; Napoli Sampdoria: ammoniti Maksimovic, Fabian Ruiz, Ferrari, Caprari; Inter Udinese: espulso De Paul, ammoniti Barella, Candreva, Becao; Genoa Atalanta: ammoniti Romero, Zapata, Pandev, Masiello, Ilicic, Hateboer; Brescia Bologna: espulso Dessena, ammoniti Mani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen; Parma Cagliari: ammoniti Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Pellegrini, Castro; Spal Lazio: ammoniti Tomovic, Missiroli, Strefezza, Felipe, Di Francesco, Patric, Radu, Acerbi; Roma Sassuolo: ammoniti Pellegrini, Obiang, Toljan; Verona Milan: espulsi Stepinski e Calabria, ammoniti Veloso, Gunter, Amrabat, Silvestri, Piatek, Paquetà, Rebic.



