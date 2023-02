Fantasanremo 2023: classifica della quarta serata/ Sethu in testa, Grignani rimonta

Procede spedito, in questi giorni, il festival di Sanremo, giunto alla sua edizione 2023, che per la prima volta ha visto anche un’enorme partecipazione al gioco laterale, ovvero il famoso ed apprezzato Fantasanremo. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è un gioco che non prevede alcun tipo di premio concreto, nel quale si possono totalizzare punti in base a ciò che gli artisti in gara al festival della musica italiana fanno o non fanno sul palco dell’Ariston e nei giorni del festival. Ieri è stato il momento della serata cover, quarto appuntamento su Rai 1 con Amadeus e Gianni Morandi, e come di consueto sono arrivati anche gli aggiornamenti ufficiali alla classifica del Fantasanremo 2023!

Fantasanremo 2023: bonus e malus della quarta serata

Ariete, prima ad esibirsi nella serata cover di Sanremo, apre il festival totalizzando 10 punti al Fantasanremo 2023, più altri 5 per il discorso finale, ma ne perde altrettanti per il cappello indossato sul palco. Will, invece, ne guadagna 15 per il fiocco contro la guerra e per il discorso post esibizione. Ottima, invece, la performance di Elodie che guadagna 35 punti totali, per gli occhiali da sole, per il bonus Piero Pelù (assegnato se si ruba una borsetta agli spettatori) e per il bacio finale a Big Mama.

Olly si porta a casa 20 punti (outfit, ballerini sul palco e ringraziamenti) in questa quarta serata del Fantasanremo 2023. 25 punti per Lazza, mentre Tananai e Shari se ne portano a casa solamente 5. Gianluca Grigani, invece, guadagna 30 punti (25 per Beppe Vessicchio e 5 per gli occhiali), mentre Leo Gassman ne totalizza 5, guadagnando 15 e perdendone 10. 40 punti per gli Articolo 31, tra outifit, abbracci e discesa in platea. Giorgia ed Elisa guadagnano ben 50 punti, con la standing ovation il bonus del regalo ad Amadeus introdotto nel Fantasanremo 2023 da Fiorello. I Cugini di Campagna e g IANMARIA hanno vinto 20 punti, mentre Mengoni 35. 15 i punti assegnati a Mr Rain, e 20 quelli di Madame (senza scarpe). Tra gli ultimi della serata, i Coma Cose hanno guadagnato 30 punti, Levante 25 (con regalo ad Ama), LDA 20 ed, infine, Paola e Chiara ne hanno guadagnati 35.

Classifica del Fantasanremo 2023 dopo la serata cover

Di seguito riportiamo la classifica completa del Fantasanremo 2023 dopo le esibizioni nella quarta serata, dedicata alle cover. Sethu si conferma primo, con 235, mentre Anna Oxa rimane a fine classifica con appena 48 punti.

Sethu: 235 punti

Paola & Chiara: 206 punti

Will: 193 punti

Cugini di Campagna: 191 punti

LDA: 185 punti

Marco Mengoni: 180 punti

gIANMARIA: 170 punti

Olly: 167 punti

Colla Zio: 161 punti

Rosa Chemical: 154 punti

Lazza: 149 punti

Gianluca Grignani: 143 punti

Ariete: 123 punti

Levante: 122 punti

Mr. Rain: 115 punti

Tananai: 108 punti

Colapesce Dimartino: 107 punti

Madame: 106 punti

Coma_Cose: 103 punti

Ultimo: 103 punti

Modà: 95 punti

Giorgia: 90 punti

Mara Sattei: 84 punti

Leo Gassmann: 69 punti

Elodie: 68 punti

Articolo 31: 59 punti

Shari: 50 punti

Anna Oxa: 48 punti

