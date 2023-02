Sanremo 2023, Will si tuffa in mare per il Fantasanremo/ “Beccatevi sti 50 punti”

Sanremo 2023, Will si tuffa in mare per il Fantasanremo: il video

Il Fantasanremo spopola sui social ormai da qualche anno, ma mai come in questo 2023 ha racimolato così tanti consensi, creando una gara a sé oltre a quella del Festival di Sanremo. Già lo scorso anno gli artisti hanno cavalcato l’hype di questa divertente sfida “parallela” al Festival, facendo di tutti per far guadagnare punti ai telespettatori che li hanno messi in squadra. E anche in questo Sanremo 2023 la storia si ripete, in modo ancor più clamoroso.

Come nel caso di Will, uno dei giovanissimi artisti in gara che, dopo l’esperienza di Sanremo Giovani, si è conquistato la possibilità di gareggiare tra i Big sul palco dell’Ariston con la canzone Stupido. Tuttavia, gara a parte, si è ritagliato anche un gesto di “follia” per gli appassionati del Fantasanremo. Su Instagram ha infatti condiviso un video in cui, in notturna, si è tuffato nelle acque del mare di Sanremo. “Beccatevi sti 50 punti” il suo commento in riferimento al punteggio applicato dal Fantasanremo agli artisti che si tuffano in mare in notturna.

Will “alleato” del Fantasanremo: tutti i gesti compiuti a Sanremo 2023

Una follia alla quale Will non ha voluto proprio rinunciare, acclamato dalla folla che l’ha ripreso mentre si tuffava in acqua, per poi uscire di corsa e coprirsi con un accappatoio. Il rischio di ammalarsi è infatti importante, considerate le fredde acque liguri di notte, ma ha pensato che forse era un rischio che si poteva correre per sprigionare tutta la sua adrenalina e regalare ai suoi fan 50 punti al Fantasanremo. Will, però, non ha solo compiuto questo gesto per aiutare chi l’ha voluto in squadra.

Nel corso dell’esibizione a Sanremo 2023 di ieri sera, infatti, è sceso in platea e, dopo aver adocchiato attentamente il pubblico, si è avvicinato ad un signore e gli ha sottratto gli occhiali da sole. Un gesto molto simile a quello compiuto da Piero Pelù quando, a Sanremo 2020, scese in platea e rubò la borsetta ad una signora (gesto replicato anche martedì sera durante la performance in Piazza Colombo). Will si rivela dunque ottimo alleato dei fan del Fantasanremo: il “Bonus Pelù”, dedicato agli artisti che sottraggono borsette o effetti personali a membri del pubblico, vale addirittura 20 punti. Mica male!

