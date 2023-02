FantaSanremo 2023: la classifica dei cantanti/ Tutti i bonus e malus della 1a serata

Classifica FantaSanremo: Mr. Rain capolista dopo la prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha appassionato milioni di telespettatori e in particolare tutti quelli che hanno deciso di condividere lo spettacolo della kermesse con il gioco del momento: il FantaSanremo. L’adattamento musicale del noto passatempo calcistico ha già decretato i primi verdetti, con l’assegnazione dei punteggi in base agli artisti che si sono già esibiti. In attesa di conoscere i punti che accumuleranno i prossimi 14 artisti sul palco dell’Ariston per la 2a serata, ecco chi si è aggiudicato il primo posto temporaneao al FantaSanremo 2023.

FANTASANREMO 2023, COS’È E COME SI GIOCA/ Ariete batte il cinque a Morandi, è bonus

Dopo le esibizioni dei primi 14 cantanti, spicca in prima posizione al FantaSanremo il nome di Mr. Rain. Il cantautore ha accumulato una base di punti tale da surclassare altri artisti particolarmente ambiti dai giocatori del fantasy game: ben 65. Al valore totale hanno contribuito la sua scelta di improvvisarsi performer (15 punti), di suonare uno strumento (10 punti) e altri 5 punti per essere stato presentato dal co-conduttore. A questi, si uniscono alcuni punti assegnati per sponsorizzazione come quello di Ticketone per aver menzionato le prossime tappe del tour.

FantaSanremo 2023: classifica completa e malus ottenuti dopo la prima serata

Il podio completo degli artisti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, nel merito del FantaSanremo, vede a parimerito con 45 punti i Colla Zio e i Coma Cosa. Idealmente, a loro andrebbe aggiunta anche Mara Sattei che ha totalizzato i medesimi punti. Seguono tra gli artisti della prima serata Gianluca Grignani, I cugini di campagna e Leo Gassman, insieme a quota 40 punti. Altro trenino dall’ottava all’undicesima posizione con 35 punti per Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni e Olly. Chiudono la classifica con 25 punti Ariete, Elodie e Ultimo.

Chiaramente, sul punteggio totalizzato dagli artisti sul palco del Festival di Sanremo 2023 hanno influito non solo i bonus ma anche alcuni malus. Gli appassionati del FantaSanremo, dopo la passata edizione, avranno ormai imparato come non sempre le azioni dei cantanti equivalgono ad un punteggio a favore. A dimostrazione di ciò, il capolista Mr. Rain avrebbe potuto allungare ulteriormente se non si fosse beccato un -5 per essersi seduto sulle scale. Stessa sorte per i Cugini di Campagna che hanno scelto di salire sul palco senza passare dalla celebre scala dell’Ariston. A loro si aggiunge Leo Gassman, reo di aver compito la stessa azione costata 5 punti in meno a Mr. Rain.











© RIPRODUZIONE RISERVATA