FantaSanremo 2023, cos’è e come si gioca/ Regole: bonus e malus, Baudi e quotazioni

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo sta ufficialmente per partire, assieme al sempre più apprezzato FantaSanremo. Le iscrizioni per partecipare al gioco si sono aperte ufficialmente già il 27 dicembre, toccando quest’anno l’impressionante quota di oltre 1 milione di squadre già composte. Nato come un piccolo gioco tra amici, il FantaSanremo prevede, esattamente come il FantaCalcio, la possibilità di comporre una propria “squadra” di artisti, vincendo o perdendo punti in base a come andrà il Festival. Ad incidere sono soprattutto gli esiti dei televoti, ma anche le performance e le scelte stilistiche dei cantanti. Ma scopriamo subito nel dettaglio come funziona!

Le Regole del FantaSanremo 2023

Il FantaSanremo 2023, insomma, non è più un semplice gioco tra amici, e lo dimostra il fatto che sul sito dedicato è riportato un dettagliato elenco di regole. Si parte con un gruzzolo di 100 Baudi, che rappresentano la valuta del gioco, utili per acquistare i 5 artisti, tra cui un capitano, che andranno a comporre la propria squadra. Mentre le iscrizioni si sono chiuse il 6 febbraio alle 23:59.

Il regolamento del FantaSanremo 2023 assegna la vittoria al giocatore (o ai giocatori) che totalizzano più Baudi alla fine del Festival. Ai fini del punteggio incidono alcuni bonus e malus (espressi in termini di Baudi) che entreranno in gioco fin dal primo minuto della prima serata, assegnati in base a ciò che succede agli artisti della propria squadra (o ai loro ospiti nel duetto). Il capitano vince (o perde) il doppio dei punti nel corso dell’ultima serata, mentre i giocatori del FantaSanremo 2023 potranno assegnare una sola volta ad un solo artista un “braccialetto Jolly” che raddoppierà il punteggio derivato dalla classifica, annullando anche tutti i malus della serata per quell’artista. In caso di dubbi su bonus e malus, infine, è previsto l’intervento insindacabile della Federazione Italiana FantaSanremo. Agli artisti, infine, è concesso influenzare l’esito del gioco, esattamente come fu lo scorso anno.

Bonus e malus del FantaSanremo 2023

I bonus e i malus che determinano il punteggio finale del FantaSanremo 2023 sono veramente tantissimi e possono facilmente essere consultati direttamente sul sito dedicato al gioco. Determinante, però, è il risultato della classifica nel corso delle varie serate, che prevede punti in base alla posizione (ai primi spettano 50 Baudi, che salgono a 100 nella serata finale, mentre il penultimo perderà rispettivamente 10 e 20 Baudi).

Incisivi ai fini del punteggio del FantaSanremo 2023 sono anche i premi della critica, che valgono 50 Baudi l’uno. La canzone più trasmessa da Radio Italia nella settimana del Festival, invece, vince 25 Baudi e sono, inoltre previsti anche alcuni bonus “ad personam”. Se Tananai arriva ultimo, per esempio, vince 100 Baudi, mentre se i Cugini di Campagna arrivano 22esimi ne vincono 22. Dei punti vengono assegnati anche se l’artista fa Stage Diving, oppure se abbraccia qualcuno sul palco, oppure se si vede un capezzolo, ma anche se qualcuno invade il palco o se dirige Beppe Vessicchio. Tra i malus più incisivi del FantaSanremo 2023, invece, vale la pena citare la squalifica (-100 Baudi), oppure i litigi con il pubblico, le bestemmie in diretta o anche il semplice indossare un cappello.

FantaSanremo 2023: quotazioni

Il costo degli artisti del FantaSanremo 2023, infine, è basato sulle loro quotazioni, ovvero su quante probabilità hanno di vincere. Per esempio, Ultimo è il più quotato (27 Baudi), seguito da Marco Mengoni (26) e da Giorgia (25). I meno quotati, invece, son Colla Zio (16 Baudi), Olly (16), Sethu (16) e Will (16 anche lui). In mezzo, invece, si posizionanto tutti gli altri, come Anna Oxa (18), Ariete (21), Elodie (24), i Cugini di Campagna (21), LDA (21), Madame (22), i Modà (18) e Rosa Chemical (19).











