FantaSanremo 2024, cos’è e come si gioca/ Le regole: dai bonus e malus ai Baudi quota (oggi 5 febbraio)

Che cos’è il FantaSanremo 2024? Il “gioco” che appassiona milioni di persone durante la kermesse

Il FantaSanremo, iniziato come un divertente passatempo durante la kermesse sanremese, è diventato nel corso degli anni un vero e proprio rito, coinvolgendo appassionati e curiosi in un gioco che mescola abilmente la passione per la musica con il pizzico di goliardia che contraddistingue la competizione. Il meccanismo del FantaSanremo 2024 è per certi versi molto simile a quello del FantaCalcio. Ogni partecipante ha la possibilità di formare una squadra, scegliendo 5 dei 30 Big in gara. Ogni artista ha un prezzo quantificato in “Baudi”, la moneta fantasanremese, un omaggio al conduttore più longevo della storia del Festival.

Pronostici Festival di Sanremo 2024, chi vincerà?/ I bookmakers puntano su Annalisa e Angelina Mango

Il regolamento del FantaSanremo 2024 prevede che ogni partecipante possa schierare la sua squadra entro il 5 febbraio alle 23:59, scegliendo anche il capitano tra gli artisti selezionati. Durante le serate del Festival di Sanremo, i giocatori attendono con ansia le esibizioni degli artisti, nella speranza che accumulino Bonus che gli permettano di scalare la classifica e di vincere il gioco. I Bonus e i Malus del FantaSanremo 2024 vengono assegnati in base alle azioni compiute dagli artisti sul palco durante le serate del Festival, dal primo minuto della prima serata fino al termine della diretta della serata finale. I Bonus, che rappresentano i punti positivi, sono attribuiti per azioni divertenti o particolari, come il “Bonus Elettra: twerking” o il “Bonus Pelù” in cui un artista ruba la borsetta a una spettatrice.

SPILLO SANREMO 2024/ Amadeus, l'ingranaggio perfetto per far funzionare il pensiero unico in tv

Bonus e malus FantaSanremo 2024: cosa sono e come (non) ottenerli

Tra i bonus serali del FantaSanremo 2024, che contano maggiormente, troviamo punti assegnati per azioni come suonare uno strumento, mostrare l’ombelico, avere un fiore tra i capelli, il trenino dal pubblico e la standing ovation dell’orchestra. Anche le parole di ringraziamento post-esibizione, le dichiarazioni per la pace e le parolacce possono portare punti.

Dall’altra parte ci sono invece i temutissimi malus, ovvero i punti negativi che possono essere assegnati in caso di azioni indesiderate. Ad esempio, un artista che cade dalla scalinata perde 50 punti, un presentatore che sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione ne perde 15. Altri Malus includono perdita di punti per cadute, dimenticanze delle parole, sedute sulle scale, problemi tecnici e squalifiche. Il vincitore del FantaSanremo 2024 è colui che, al termine dell’ultima puntata del Festival, ha totalizzato il maggior numero di punti. Il gioco può essere affrontato singolarmente o all’interno di leghe organizzate dall’organizzazione. Di seguito, invece, la lista completa di tutte le quotazioni utili per il FantaSanremo 2024:

Gli abiti più memorabili di Sanremo: top e flop/ Dalla sexy Elodie a una 'selvaggia' Nina Zilli, il caso Emma

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Alfa: 20 baudi

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Big Mama: 17 baudi

bnkr44: 16 baudi

Clara:16 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Diodato: 21 baudi

Emma: 23 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Gazzelle: 18 baudi

Geolier: 22 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Tre: 17 baudi

Il Volo: 20 baudi

Irama: 19 baudi

La Sad: 19 baudi

Loredana Berté. 18 baudi

Mahmood: 21 baudi

Maninni: 17 baudi

Mr. Rain: 21 Saudi

Negramaro: 22 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

The Kolors: 22 baudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA