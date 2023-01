Fariba Tehrani attacca Nikita Pelizon/ “Vuole copiare Soleil, forse sta giocando”

Fariba Tehrani accusa Nikita Pelizon: “Sta giocando?”

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip 2022 ma ha dovuto rinunciare per problemi personali. L’ex naufraga, però, continua a seguire le dinamiche della Casa e, ai microfoni di Turchesando ha svelato cosa pensa di Nikita Pelizon e altri concorrenti del reality.

Fariba Tehrani rivelazione choc/ "Luca Onestini attacca Giulia? Vi spiego il perchè"

Fariba Tehrani, come riporta Isa&Chia, dichiara: “Nikita mi avevano detto che non si era comportata benissimo a Pechino. Poi ho guardato Ex on the beach dove vedevo Matteo Diamante e là mi sembrava una Nikita molto sensuale, scatenata, le si vedeva il seno, parlava benissimo italiano. Ora ha l’accento americano, come se volesse copiare Soleil. E’ educata, perbenista. Non voglio giudicare, magari è cresciuta ed è cambiata. Forse sta giocando? Quello che ho visto e sentito è che a Pechino non si è comportata onestamente e nell’altro reality era un’altra persona.”

GF Vip, chi uscirà tra Oriana Marzoli, George e Nikita?/ Cosa dicono i sondaggi

Fariba Tehrani su Antonella Fiordelisi: “Arrogante e altezzosa, non mi piace”

Fariba Tehrani, in occasione dell’intervista a Turchesando, ha parlato anche di Antonella Fiordelisi amica di Nikita Pelizon. L’ex naufrago, come riporta Isa&Chia, ha attaccato la schermidora: “Antonella appena è entrata non mi piaceva, quando ha difeso Marco mi è piaciuta.”

E ancora: “Poi di nuovo è stata arrogante, altezzosa e non mi è piaciuta, specialmente quando attaccava gli altri. Glielo hanno fatto capire in tutte le salse e si è ridimensionata. Tutto sommato non è il mio genere, sono sicura che a lei piaceva Antonino Spinalbese e quando ha preso il due di picche ha cominciato con Edoardo Donnamaria ma ora ne è veramente affezionata. Lì hai bisogno di un appoggio ed il suo appoggio è lui”.

GF Vip Helena Prestes contro Luca Onestini "persona manipolatrice"/ "Sembrava molto vicino a Nikita, adesso…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA