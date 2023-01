Fariba Tehrani rivelazione choc/ “Luca Onestini attacca Giulia? Vi spiego il perchè”

Fariba Tehrani fa chiarezza su Luca Onestini e il suo comportamento con Giulia

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, spiega il motivo per cui Luca Onestini ha attaccato sua figlia per aver mostrato dei tweet negativi sul suo conto al Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufraga, intervistata a Radio Cusano Campus, ha svelato un retroscena piuttosto inedito dell’ex tronista.

Fariba, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato: “Luca nella sua edizione mi piaceva, non era molto furbo. Io lo vedevo nei salotti di Barbara D’Urso ma ce l’aveva con Giulia perché quando è stato tradito da Soleil Sorge i paparazzi hanno scattato una foto dove c’erano Soleil, Marco e Giulia. Io gli volevo bene ma ora non ha più quella ingenuità. Tante volte le persone a causa della sofferenze diventano dure. Non è un difetto che stia giocando, è un gioco. Ti dirò, la madre è molto in gamba, carismatica, cazzuta. Voglio conoscerla.”

Giulia Salemi si occupa, con successo, della gestione social del Grande Fratello Vip 2022 mostrando i tweet più significativi dei concorrenti. Nelle scorse puntate, l’influencer ha rivelato il sentiment social su Luca Onestini con post abbastanza negativi. L’ex tronista non ha gradito per nulla il gesto dell’ex gieffina e l’ha attaccata dopo la diretta.

Come riporta Biccy, Luca Onestini dichiara sulla Salemi: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. Nel reality che ho fatto in Spagna era un po’ diverso come impostazione. Anche in Spagna mi facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘eh vabbè ma facciamo vedere solo due tweet a testa’. Sì e io rispondevo ‘ma perché agli altri fate vedere uno bello e uno brutto”. Successivamente, però, anche l’influencer ha replicato alle accuse del concorrente.

