Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi/ “L’ho sempre vista soffrire…”

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, in questo suo Grande Fratello Vip ha mantenuto le distanze dalla figlia. Una promessa fatta prima del suo ingresso e che la donna continua a mantenere, nonostante la tentazione. Ma qual è il rapporto tra Fariba e la figlia Giulia? Nelle passate settimane, a rendere noto un retroscena sul loro rapporto era stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso del format web Casa Chi. Parpiglia aveva definito Fariba “una presenza sempre fissa nella vita di Giulia”, ma all’improvviso l’italo-iraniana avrebbe deciso di mettere dei paletti al punto da ammettere: “Ok mamma che hai fatto l’Isola dei Famosi, ok che hai fatto MasterChef, l’opinionista, sei stata ospite di Casa Chi, ok che vieni dietro la mia crescita televisiva ma questa volta non voglio”. Un freno imposto, dunque, proprio dalla figlia che da alcune settimane si gode la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip non senza qualche acceso scontro con Elisabetta Gregoraci, sua vecchia conoscenza. Lo stesso Parpiglia avrebbe cercato di mettersi in contatto con mamma Fariba ma “stranamente per la prima volta non ho ricevuto risposta” ed aggiungendo che “Giulia in questa avventura del GF Vip non vuole assolutamente che sua madre possa entrare in alcun modo”. Tuttavia, tra mamma e figlia non ci sarebbe alcun litigio in corso. (Agg. di Emanuela Longo)

FARIBA, MAMMA GIULIA SALEMI: “L’HO SEMPRE VISTA SOFFRIRE”

Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip più di tre settimane fa. Anche per la giovane influencer è arrivato il momento di fare i conti con sè stessa. Inevitabile, a questo punto della sua avventura, il racconto legato a mamma Fariba: “Mi dispiace perché ho sempre visto mia mamma soffrire. La vedo da sempre soffrire. Io mia mamma felice non l’ho mai vista”, ha raccontato tra le lacrime a Dayne Mello, Rosalinda Cannavò, Selvaggia Roma e Maria Teresa Ruta. “Il cordone ombelicale mamma e figlia non si stacca mai. Non per sua volontà, ma sono stata catapultata nel mondo dei grandi. Quando c’è stata la separazione, avevo solo 16 anni e sono dovuta diventare più grande, più donna”, ha confessato ancora Giulia. Dayane ha invitato l’amica ad affrontare il suo dolore raccontandole il periodo difficile che ha vissuto dopo la morte della nonna, avvenuta mentre aspettava la sua bambina Sofia.

GIULIA SALEMI PIANGE: “HO FINTO DI ESSERE FELICE”

Giulia Salemi, rispetto al suo passato ed a quanto vissuto con la madre è sembrata inconsolabile e ha confessato di indossare spesso una maschera sorridente: “Io sono stanca, ho fatto finta troppo volte nella mia vita di essere forte e di stare bene. Vorrei un po’ di tregua, di serenità”. L’influencer italo-persiana ha aggiunto di essere assalita dai sensi di colpa, rispetto alle persone a cui vuole bene. Dopo aver parlato di mamma Fariba, ha raccontato della morte di un caro amico: “Il mio padrino, che per me è stato un secondo padre, era la persona più buona del mondo e lui e sua moglie non sono riusciti ad avere figli. È morto di SLA. Penso che forse avrei putto potevo dargli più attenzioni quando era vivo. Mi vengono mille paranoie. È un vortice di emozioni di cui non ho il controllo”. Dopo il lungo sfogo, Giulia si è sentita finalmente sollevata ed ha ringraziato le amiche per averla ascoltata: “Mi fa piacere condividere parte della mia vita, che non è solo make up”.



