Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi/ L’influencer racconta tutte le gaffe della madre…

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, come aveva promesso alla figlia prima che entrasse per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip, si sta tenendo alla larga da tutte le dinamiche. Tuttavia, nella casa, Fariba che ha rilasciato un’intervista parlando della storia tra Giulia e Pierpaolo Pretelli, è spesso protagonista dei racconti della figlia. Complice Tommaso Zorzi, amico nella vita della Salemi con cui ha ritrovato l’armonia dopo una lite e che conosce mamma Fariba, Giulia ha raccontato ai suoi compagni d’avventura alcuni, divertenti aneddoti sulla madre. Simpatica e divertente, Giulia, non trattenendo le risate, ha raccontato una serie di episodi.

L’ultimo risale alla creazione di una fanpage che mamma Fariba aveva creato per lei chiedendole di seguirla. Quando, però, Giulia ha aperto il profilo di tale fanpage, si è resa conto che dietro c’era la madre. Mamma Fariba, infatti, aveva pubblicato foto di famiglia come quella del braccialetto di nascita. Ma le avventure di mamma Fariba non finiscono qui.

FARIBA TEHRANI, I RACCONTI DI GIULIA SALEMI SULLA MADRE

Sono tanti i racconti di Giulia Salemi sulla madre Fariba Tehrani. Stando a quello che ha raccontato Giulia nella casa del Grande Fratello Vip, Fariba si dimenticherebbe spesso di fare benzina. Giulia ha così raccontato che, una volta, ha chiesto aiuto a due ragazzi a cui ha parlato di lei elogiandola per i vari lavori fatti in tv. “Una volta ha fermato due ragazzi a cui ha chiesto di aiutarci. Poi gli ha chiesto: ‘ma l’avete riconosciuta?’. I ragazzi, però, non sapevano chi fossi“, ha spiegato la Salemi continuando a ridere e coinvolgendo nelle risate anche gli altri concorrenti. Anche Tommaso Zorzi ha raccontato qualche aneddoto su mamma Fariba. “A Natale dell’anno scorso, Fariba fa gli auguri pubblici, un post alla volta, a tutti i personaggi con cui ha fatto un selfie. Poi manda messaggi chiedendo aiuto e ti spaventi anche. Poi apri e scopri che ha perso il suo profilo Instagram”, racconta Tommaso.





