Fariba Tehrani: “Speravo che Giulia mi desse un nipotino prima ma…”/ “Da nonna sarei presente e affettuosa”

Fariba Tehrani e la voglia di diventare nonna: “Sarei presente e affettuosa”

Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi, nota influencer e volto dello spettacolo italiano, che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2022. L’ex naufraga non vede l’ora di avere un nipotino da sua figlia e suo genero Pierpaolo Pretelli e lo racconta ai microfoni di Nuovo Tv.

Fariba Tehrani: "Il GF Vip? Ho rifiutato per motivi personali"/ "La mia partecipazione è solo rimandata"

Fariba Tehrani dichiara: “Speravo che Giulia si sposasse e facesse un figlio prima dei 29 anni, ma non è successo, perchè in questo momento lei e Pierpaolo sono molto impegnati a lavorare per il loro futuro di coppia. Stanno mettendo l’anima per la carriera, perchè si sa che in questo ambiente bisogna approfittare del momento d’oro. Molti diventano meteore e spero che non sia il loro caso.: auguro loro la carriera di Barbara D’Urso, Simona Ventura e Mara Venier“. La mamma di Giulia Salemi svela come sarebbe da nonna: “Basta vedere come mi comporto con Prince, il cagnolino di mia figlia: lo riempio di baci e coccole. Figuriamoci con un nipote! Sarei presente e affettuosa“.

Antonella Fiordelisi scopre in diretta che il padre Stefano si cancella da Twitter/ La reazione...

Fariba Tehrani e la convivenza di Giulia e Pierpaolo: “Ben venga!”

Qualche mese fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato l’inizio della loro convivenza. Fariba Tehrani, ai microfoni di Nuovo Tv, svela cosa pensa della scelta della figlia: “Ben Venga! Nel passato le coppie si sposavano e dopo scoprivano di essere incompatibili. Oggi, invece, con la convivenza due innamorati si mettono subito alla prova“.

L’ex naufraga dà un consiglio alla coppia: “Le coppie perfette non esistono. Le persone vere devono far vedere anche il loro lato oscuro e accettarsi per come sono. Insomma, bisogna venirsi incontro e smussare gli angoli per migliorare ma non annullarsi totalmente. Bisogna innamorarsi anche dei difetti dell’altro, allora sì che l’amore sarà eterno“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, matrimonio in vista?/ Lei frena: "Il nostro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA