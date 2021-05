Fariba Tehrani/ Tutti contro di lei dopo il malore di Valentina Persia!

Fariba Tehrani continua ad essere presa di mira all’Isola dei Famosi 2021 e anche in queste ultime ore è successo di tutto visto che la persiana ha avuto una serie di discussioni per quello che è successo, non direttamente, a Valentina Persia. La naufraga ha avuto un malore e proprio in quel momento Fariba Tehrani ha avuto modo di intervenire a suo favore cercando di aiutare quella che ormai è diventata un’amica ma causando una vera e propria orda di attacchi contro di lei. La prima a prendere parola è stata proprio Rosaria Cannavò che ha accusato la persiana di volersi mettere in mostra dicendo cose davvero senza senso e, soprattutto, togliendo addirittura l’aria all’attrice che era in crisi per via di un mancamento vero e proprio. Quello che sappiamo è che Fariba non ha preso bene questo attacco e sicuramente questa sera in puntata si parlerà proprio di questo, ma che cosa ne sarà di lei?

Fariba Tehrani/ Andrea Cerioli non la sopporta più: "Sempre in mezzo!"

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 continua a raccogliere dissensi, cosa è successo?

A peggiorare le cose ci ha pensato Angela Melillo che si è schierata subito contro Fariba Tehrani e che nel confessionale in onda nel daytime di oggi ha accusato la persiana di volersi mettere in mostra e di non essere di certo di aiuto: “Fariba voleva fare qualcosa per sentirsi utile, ma ha detto più volte cose che in quel momento sono sembrate essere fuori luogo…”. A quel punto Fariba si sfoga con Isolde Kostner ammettendo che ogni volta che dice qualcosa lei non va mai bene e non sa bene il perché ma la leader questa volta ha preso le parti degli altri naufraghi trovando l’amica persiana esagerata, se ne parlerà in Palapa?

