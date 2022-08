Farmacie di turno aperte Ferragosto 2022/ Milano e Roma: info, orari, elenco attività

FARMACIE DI TURNO APERTE A FERRAGOSTO 2022: MOLTE RIMARRANNO APERTE…

Un servizio indispensabile, anche in un giorno di festa come questo: quali sono le farmacie di turno aperte a Ferragosto 2022? Un interrogativo che non può rimanere senza risposta, dal momento che non solo ci sono numerose farmacie che non tireranno giù la serranda in questo lunedì di metà mese, ma anche perché è sempre bene non farsi cogliere impreparati da eventuali necessità improvvise o emergenze. D’altra parte, in questa giornata gli italiani hanno l’abitudine di concedersi scampagnate e abbuffate in compagnia e il rischio di una lieve indigestione o di una cefalea acuta è sempre dietro l’angolo, senza dimenticarsi i disturbi intestinali e i colpi di calore, favoriti da una stagione tutt’altro che mite in termini di temperature.

Ecco allora che il presente articolo vi serve come vademecum, come punto di riferimento utile a districarvi nei meandri del web e individuare la farmacia aperta più vicina a casa vostra che, vi rassicuriamo, senz’altro c’è, come avviene normalmente in qualsiasi giornata festiva. Ma ora entriamo nello specifico e andiamo a vedere quali farmacie saranno di turno e aperte al pubblico in questo Ferragosto 2022.

FARMACIE DI TURNO APERTE A FERRAGOSTO 2022: COME TROVARLE?

Grazie al portale telematico www.farmaciediturno.org, individuare le farmacie di turno aperte il giorno di Ferragosto 2022 nelle varie località d’Italia si rivela essere un’impresa davvero agevole. Infatti, all’utente viene richiesto unicamente di indicare il nome del Comune per il quale sta effettuando la ricerca (o, in alternativa, il codice di avviamento postale corrispondente), il giorno per cui desidera ricevere informazioni e l’orario di apertura della farmacia.

Dopodiché, compilati questi campi, il sistema reindirizza a una nuova pagina che contiene gli orari, l’elenco completo e le informazioni di tutte le attività aperte. A Milano, ad esempio, non mancano le farmacie di turno aperte a Ferragosto 2022 che hanno deciso addirittura di fare turno diurno e notturno e a Roma può essere applicato un discorso analogo. Scorrendo sul sito, sarà possibile individuare tutte le altre città d’Italia per le quali si ha necessità di reperire informazioni.

