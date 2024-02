Fast & Furious 6, Italia 1/ Penultimo film con Paul Walker in vita, in onda oggi, lunedì 19 febbraio 2024

Fast & Furious 6, diretto da Justin Lin

Lunedì 19 febbraio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, andrà in onda il film d’azione, del 2013, Fast & Furious 6. La pellicola è diretta dal regista americano di origini taiwanesi Justin Lin, un veterano della saga e famoso per aver diretto anche The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Solo parti originali e Fast & Furious 5 (quest’ultimo considerato il migliore dell’intera serie). Dirigerà anche il nono capitolo.

Nel cast tornano i protagonisti dei precedenti film: il protagonista Vin Diesel, nei panni di Dominic Toretto, il compianto Paul Walker che veste i panni di Brian O’Conner, Dwayne Johnson nel personaggio di Luke Hobbs e Michelle Rodriguez, la bellissima Letty Ortiz.

La trama del film Fast & Furious 6: riconquistare la libertà

Fast & Furious 6 si apre con i fatti relativi alla rapina avvenuta a Rio, qualche anno prima, ai danni di Hernan Reyes, signore della città. I sette del gruppo di Dom Toretto, dopo l’evento, si sono nascosti, sparpagliandosi per tutto il mondo, in Stati diversi, per cercare di nascondere le proprie tracce e il bottino. L’uomo della malavita non sembra disposto ad abbandonare le ricerche ed è in attesa di un passo falso per poter stanare i fuggitivi.

Per loro le cose non sono facili, nonostante il colpo sia riuscito: non possono godersi la refurtiva e sono lontani da casa e l’uno dall’altro, nascosti in Paesi senza estradizione. A questo punto, entra in scena l’agente Luke Hobbs, che è alla ricerca di una banda di piloti mercenari per dare la caccia ad un’organizzazione di terroristi, a capo della quale, Dom scoprirà esserci il suo grande amore che credeva morta, Letty.

L’agente chiede a Dom di ricostruire la vecchia crew di sette piloti e iniziare a dare la caccia ai fuorilegge, partendo per Londra. Il compenso sarà la possibilità di poter tornare a casa eliminando tutti i loro crimini dalla fedina penale. Dom accetta, più per sapere la verità su Letty che per la ricompensa e contatta i compagni. Iniziano rocamboleschi inseguimenti sulle strade di Londra, in Spagna e terminano all’aeroporto, poco prima della partenza del chip che avrebbe dovuto mettere in ginocchio l’intera nazione.

Dom, spinge giù dall’aereo Shaw e si guadagna la libertà. Ognuno può tornare a casa dalla propria famiglia, Dom compreso. La squadra però perde Gisele, morta per salvare il compagno Han. L’uomo andrà a Tokio, come aveva stabilito, ma qui verrà ucciso dal fratello di Shaw, per vendetta proprio nei confronti di Dom.











