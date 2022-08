Paul Walker: com’è morto e la figlia Meadow Walker/ Incidente fatale,

Com’è morto Paul Walker, l’attore di Fast and Furious

Oggi, martedì 30 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette il primo capitolo della saga di Fast and Furious con Vin Diesel nei panni di Dam Toretto, asso delle corse e Paul Walker nei panni dell’agente O’Conner. Con Fast and Furious, Paul Walker ha conquistato il successo mondiale fino al 2013, anno in cui l’attore ha perso la vita a soli 40 anni. Fatale è stato un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo e che ha sconvolto la famiglia di Paul Walker e i fan che continuano a ricordarlo con grande affetto.

Era il 30 novembre 2013. Paul Walker stava rientrando da un evento di beneficienza con Roger Rodas. Durante il tragitto l’auto si schiantò contro un lampione di cemento e due alberi e prese fuoco non lasciando scampo a nessuno dei due. I corpi di Rodas e Walker furono completamente bruciati dalle fiamme anche se fu possibile il riconoscimento.

Paul Walker, il ricordo della figlia Meadow Walker

La morte di Paul Walker ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della figlia Meadow che, all’epoca, aveva solo 15 anni. Con i ricordi degli anni trascorsi con papà Paul, Meadow oggi è una giovane donna che ha coronato il suo sogno d’amore sposando Louis Thornton-Allan e arrivando all’altare accompagnata da Vin Diesel, amico fraterno di papà Paul che è sempre presente nella testa e nel cuore della figlia che non perde occasione per ricordarlo sui social.

“Hollywood Walk of Fame del 2023!Congratulazioni papà! So che da giovane non ci avresti mai creduto! So anche che stai guardando in basso con il tuo sorriso contagioso sentendoti imbarazzato e grato. Te lo sei guadagnato e te lo meriti e altro ancora. Ti amo!“, ha scritto lo scorso giugno pubblicando alcune foto di un Paul Walker giovanissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)













