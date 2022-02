Fausto Pinna, chi è compagno Iva Zanicchi/ Dopo 30 anni d’amore sono inseparabili

CHI È FAUSTO PINNA, IL COMPAGNO DI IVA ZANICCHI

Fausto Pinna è il compagno di vita di Iva Zanicchi. La coppia è felicemente innamorata da tantissimi anni, ma nonostante il loro grande amore non hanno mai deciso di sposarsi. Come mai? A precisarlo è stata proprio la cantante di Zingara durante un’intervista rilasciata a Verissimo. “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo” – ha detto la Zanicchi precisando – “credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta… stavo per dire una cosa che non posso dire. Dirò solo questo: potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto. Il giorno del divorzio è arrivato con un mazzo enorme di rose e siamo andati a mangiare insieme, abbiamo pianto tutti e due. In fondo è il padre di mia figlia”.

Poi Iva Zanicchi parla dell’uomo che tantissimi anni è al suo fianco: Fausto Pinna. “Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo 33 anni! Mi dice ogni volta che sono bella, anche quanto sono un disastro. L’intimità? La mia nipotina mi ha detto: “Non riesco a immaginarti mentre lo fai con Fausto”. E io le ho risposto: “Io invece non riesco a ricordarlo!” – ha detto la cantante.

COMPAGNO IVA ZANICCHI “FACCIAMO ANCORA L’AMORE”

L’amore tra Fausto Pinna e Iva Zanicchi prosegue a gonfie vele. La coppia ha superato tantissimi momenti di difficoltà e diverse malattie tra cui il cancro e il Covid. L’imprenditore e produttore durante un’intervista doppia con la Zanicchi ha raccontato la sua lotta contro il cancro: “Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere”. Durante dei semplici controlli di routine, l’uomo ha scoperto di avere un tumore. Una notizia scioccante che ha affrontato con la presenza costante della sua amata Iva che proprio durante l’intervista rilasciata a Barbara d’Urso ha voluto inviare un messaggio di speranza ai telespettatori: “Il tumore si può vincere, bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio”.

La coppia ha poi dovuto affrontare il Covid, una battaglia vinta. Nonostante gli acciacchi dovuti all’età, Iva e Fausto sono due innamorati e non si perdono neppure le gioie del sesso. “A 80 anni faccio ancora l’amore, ecco com’è: però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone” – ha detto la cantante che ha aggiunto – “non ha mai preso il Viagra, lui ha 72 anni, me lo sono preso giovane”.



