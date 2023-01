Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ 36 anni d’amore senza matrimonio, più forte della malattia

Fausto Pinna e l’amore con Iva Zanicchi

Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna sono innamorati da 36 anni. Un grande amore quello nato tra la cantante e conduttrice televisiva e il produttore musicale conosciuto proprio grazie alla musica e alla registrazione del disco “Care colleghe”. La Zanicchi era reduce dal matrimonio con Antonio Ansoldi, padre della figlia. L’incontro con Fausto Pinna ha cambiato la sua vita, anche se i due non si sono mai sposati. Il motivo? La cantante a Verissimo ha raccontato di essere molto legata al sacramento del matrimonio e di non essersi sposata di nuovo per svariati motivi tra cui quello dell’età.

L’aquila di Ligonchio dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato uno dei segreti del suo rapporto con Pinna: “facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”.

Iva Zanicchi “Fausto Pinna ogni mattina mi sveglia e mi dice quanto sei bella”

La cantante di “Zingara” è follemente innamorata del compagno Fausto Pinna. La coppia è legatissima con Iva Zanicchi che ha rivelato: “lui ogni mattina mi sveglia e mi dice quanto sei bella”. I due poi si scambiano un bacio e danno il via alla loro giornata….insieme! I due stanno insieme da tantissimi anni, per la precisione 36, e hanno affrontato e superato tante battaglie. Tra queste la malattia del produttore musicale, una lunga battaglia che non si è ancora conclusa.

Proprio la Zanicchi ha parlato delle condizioni di salute del compagno: “Fausto sta abbastanza bene. Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma lui sa bene che, porca miseria, se uno fuma 90 sigarette al giorno alla fine le paga. E le ha pagate con un tumore al polmone. Ma sta combattendo e sta vincendo. Solo che mi è rimasto inappetente”.











