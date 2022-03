Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ Un amore fortissimo anche nei momenti bui

Pur senza essersi mai sposati e senza avere figli in comune, Fausto Pinna può essere certamente considerato il grande amore di Iva Zanicchi. Non a caso, i due sono legati ormai da più di trent’anni e si sentono innamorati come il primo giorno, senz alcuna necessità di programmare le nozze. Tra i punti di forza del loro rapporto c’è certamente la passione, che non sembra risentire degli anni che passano.

A unirli c’è anche la comune passione per la musica, che li ha portati in passato a collaborare in più occasioni anche a livello professionale, oltre alla volontà di sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Lui, infatti, non ha mancato di starle accanto quando è stata ricoverata per il Covid, mentre lei lo ha fatto quando ha dovuto affrontare un grave problema di salute.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: un amore indissolubile

Iva e Fausto sono entrambi riservatissimi e non amano parlare del loro privato davanti alle luci dei riflettori. L’Aquila di Ligonchio ha fatto un’eccezione qualche tempo fa quando è stata ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, quando ha raccontato della malattia che aveva colpito il compagno, giunta in modo inaspettato.

“Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio – sono state le sue parole -. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere“.



