FAUSTO PINNA, COMPAGNO IVA ZANICCHI/ “Dicevano non si sarebbe più alzato, ma è riuscito a fare dei passetti”

Iva Zanicchi, ospite a Verissimo, ha parlato del compagno Fausto Pinna, che ha un tumore ai polmoni incurabile. “Stiamo lottando. I medici gli avevano detto che non sarebbe più riuscito ad alzarsi dal letto. La settimana scorsa invece con la carrozzella l’ho portato in giardino, abbiamo bevuto il caffè e al bar e ha anche fatto dei passetti. È un grande, ha una immensa forza di volontà”, ha raccontato. La coppia sta affrontando questo momento di difficoltà unita. È da 30 anni d’altronde che stanno insieme e la malattia non ha scalfito il loro amore. (agg. di Chiara Ferrara)

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, insieme nel bene e nel male

Iva Zanicchi è una delle capo squadra di “Io canto generation” e sarà ospite di Verissimo per parlare della sua nuova esperienza televisiva ma anche dell’uomo che ormai da anni la affianca in qualità di compagno di vita ma anche di grande amico e consigliere: Fausto Pinna.

Fausto, produttore musicale e compagno della cantante dal 1987, è la metà perfetta di Iva, il loro rapporto negli anni è cresciuto sempre di più e nonostante la loro età i due si sentono giovani dentro e vivono il loro amore in modo intenso e passionale, Iva stessa alla stampa aveva raccontato che la passione era una componente importante della loro storia d’amore, al contrario del matrimonio a cui i due non hanno mai pensato sia a causa dell’età, sia a causa del precedente matrimonio della Zanicchi. Dopo 30 anni di felicità, Iva e Fausto stanno attraversando un momento molto difficile: anni fa Fausto ha scoperto di avere un tumore ai polmoni, fumava 90 sigarette al giorno e adesso la sua salute è gravemente a rischio, Iva ne è consapevole eppure crede fermamente che il compagno supererà la malattia, anche perché in passato ha affrontato situazioni di salute altrettanto complicate e ne è sempre uscito.

La malattia di Fausto Pinna e delle sue condizioni attuali

A Verissimo Iva Zanicchi ha ampiamente parlato della malattia del compagno Fausto Pinna: “Ha un tumore ai polmoni, fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla”.

Anche Iva è una fumatrice e a Verissimo parlando delle condizioni attuali del marito ha raccontato che nonostante tutto trovano sempre l’occasione per sorridere e fare qualche battuta che spezzi la situazione delicata che stanno vivendo in questi giorni: “Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto ‘Lazzarona, hai fumato’. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio”. La cantante davanti ai riflettori si mostra sempre forte e determinata, nonostante sia innegabile il fatto che nasconda dentro molte paure, nonostante ciò, nelle ultime settimane, è riuscita anche ad incentrarsi sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo e come sempre con grande sostegno e gioia da parte di Fausto.

