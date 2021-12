Fausto Pinna e Antonio Ansoldi, compagno e ex Iva Zanicchi/ “In coppia mai annoiarsi”

Fausto Pinna e Antonio Ansoldi sono il compagno e l’ex marito di Iva Zanicchi. La cantante di “Zingara” in passato è stata legata per diversi anni ad Antonio Ansoldi, l’uomo che ha sposato e da cui ha avuto anche l’unica figlia Michela. Eppure col senno di poi la cantante e conduttrice ha fatto una confessione alla stampa dicendo: “non avrei dovuto sposare mio marito, non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Dichiarazioni forti quelle fatte dalla Zanicchi che dal matrimonio con Antonio Ansoldi ha avuto anche la figlia Michela con cui ha vissuto durante gli anni di grande successo un rapporto altalenante. “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza” – ha raccontato la Zanicchi parlando proprio della figlia.

Dopo il matrimonio naufragato con Antonio Ansoldi, nella vita di Iva Zanicchi è arrivato un nuovo amore. Si tratta di Fausto Pinna a cui è legata da diversi anni. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome” – ha detto la Zanicchi in una intervista.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: innamorati più che mai

Iva Zanicchi e Fausto Pinna non si sono mai sposati, ma nonostante ciò il loro è un amore splendido. Proprio la Zanicchi in occasione del lancio dello show “D’Iva” ha risposto ad una serie di domande di Silvia Toffanin. “Fausto è geloso?” con la Zanicchi che ha risposto “invecchiando si è rincretinito. Non è mai stato geloso. Ma a quest’età dove vado?”. Tra i due c’è un rapporto splendido come ha sottolineato proprio la Zanicchi che con il suo Fausto si diverte tantissimo: “in una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome”.

Insieme hanno superato tante difficoltà tra cui anche la malattia, anche se non è stato facile come ha raccontato proprio la cantante: “all’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.



