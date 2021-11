Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex marito e compagno Iva Zanicchi/ “Sesso è salute”

Il matrimonio fallo tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi

Antonio Ansoldi e Fausto Pinna sono l’ex marito e il compagno di Iva Zanicchi, una delle regine indiscusse della musica italiana. L’aquila di Ligonchio ha avuto due amore importanti nella sua vita: il primo con il marito Antonio Ansoldi da cui ha avuto anche una figlia di nome Michela e poi il compagno Fausto Pinna. Eppure la Zanicchi durante un’intervista ha rivelato di essersi amaramente pentita di una scelta sentimentale fatta nella sua vita. “Non avrei dovuto sposare mio marito” – ha confessato la Iva nazionale parlando del matrimonio fallito con l’ex marito Antonio Ansoldi precisando – “non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”.

Nonostante queste dichiarazioni, la Zanicchi è stata sposata per diversi anni con Antonio Ansoldi da cui ha avuto anche l’unica figlia Michela con cui ha avuto un rapporto altalenante, anche a causa del suo lavoro. “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza” ha ammesso tempo fa la cantante.

Iva Zanicchi: oggi felice col compagno Fausto Pinna

Dopo il matrimonio naufragato con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha ritrovato l’amore fra le braccia di Fausto Pinna a cui è legata da tantissimi anni. Una storia d’amore importante per la cantante che più volte si è presentata in tv proprio con il suo amato compagno. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome” ha raccontato la Zanicchi in una intervista recente. Non solo, proprio in occasione del lancio del suo show “D’Iva”, la Zanicchi è tornata a parlare del compagno negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio la Toffanin le ha chiesto: “Fausto è geloso?” con la Zanicchi che ha replicato “invecchiando si è rincretinito. Non è mai stato geloso. Ma a quest’età dove vado?”.

A sorpresa poi un video messaggio del suo amato Fausto: “devi cantare perché quando canti commuovi anche me che sono un orso”. Una storia d’amore senza tempo per la Zanicchi che è tornata a parlare di sesso ammettendo: “il sesso si può fare in qualsiasi età. Il sesso è salute. Chi può fa sesso”.



