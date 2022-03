Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi/ “Ora potremmo farlo, non è escluso”

Iva Zanicchi non esita a mettersi in gioco pur avendo ormai superato gli 80 anni, ma conserva lo spirito di una ragazzina ed è per questo che non ha avuto alcun dubbio quando ha deciso di tornare a gareggiare al Festival di Sanremo, ambiente che lei conosce bene. Anche nel privato, però, il suo modo di affrontare la quotidianità è quello dei tempi migliori: nessuna remora quindi nell’indicare di avere ancora rapporti sessuali frequenti con il compagno, Fausto Pinna, al suo fianco ormai da più di trent’anni.

L’Aquila di Ligonchio considera l’uomo suo marito, nonostante i due non si siano mai sposati. In passato nessuno dei due sembrava avvertire questa esigenza: “Avevamo entrambi un divorzio alle spalle e diverse buone ragioni per decidere di non farlo di nuovo – ha detto lei in un’intervista a ‘Intimità’ -. Tanto più che non ne abbiamo mai sentito la necessità, perché siamo sempre stati bene anche così”.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: ora le nozze sono all’orizzonte?

L’idea di Iva e Fausto in merito alle nozze sembra essere cambiata. E’ stata lei stessa a rivelarlo: “Chissà, non è mai troppo tardi nella vita, ora potremmo anche farlo – ha detto la cantante -. E’ una cosa che mi frulla nella testa da qualche mese, gliel’ho proposto apertamente, ovviamente con il mio solito fare diretto”.

L’artista non ha mancato di rivelare quale sia stata la reazione dell’uomo a riguardo: “Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa. Lui a quel punto mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda, sa? E non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo. E anche presto. Sa che è la prima volta che lo confido? Nonostante il mio carattere così estroverso mi porti ad aprirmi spesso, e anche troppo, ci sono cose che per pudore tengo per me. E questa fino ad ora è stata una di quelle”.

